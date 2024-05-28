الثلاثاء 28 مايو 2024
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قبل عيد الأضحى.. دليل شامل لرعاية الأضحية في المنزل

الأضحية في المنزل
الأضحية في المنزل

أسابيع قليلة تفصلنا عن احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445 مما يجعل الكثير من الناس تتساءل عن كيفية اختيار الأضحية وكيفية ذبحها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي كيفية اختيار الاضاحي والاعتناء بها حتى قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024/1445.

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كيف يتم اختيار الاضاحي لعيد الأضحى 


هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأضاحي حتى تكون الأضحية التي يتم تقديمها لله سليمة:

اولا:
التوجه إلى شراء الاضاحي من أماكن موثوق منها أو مراكز البيع الحكومية أو الجمعيات الاستهلاكية.

ثانيا:
يجب فحص الشكل الخارجي للأضحية مع التأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جروح بالجسم، وكذلك عدم وجود طفيليات بالفروة.

ثالثا:
القيام باختيار حيوان نشيط الحركة وتجنب شراء حيوان خامل أو راقد.

رابعا:
يجب ملاحظة حركة الحيوان الذي سيتم شراءه والتأكد من أن قوائمه سليمة ولا يوجد بها أي عرج ظاهر.

خامسا:
يجب ألا يكون هناك إفرازات تخرج من فم الحيوان أو أنفه مع خلو لسانه من التقرحات.

سادسا:
يجب فحص العينين جيدًا بحيث تكونان لامعتين نظيفتين، وليس بهما إفرازات أو احمرار أو دموع كثيرة.

سابعًا:
عند شراء خروف يجب فحص الصوف بحيث يكون ملمسه ناعم ونظيف وعند محاولة انتزاعه لا يخرج بسهولة في يديك.

ثامنًا:
يجب الضغط على جانبي بطن الحيوان لمعرفة امتلاء كرشه من عدمه لأنه قد يكون الامتلاء ناجمًا عن غش بالملح.

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الطريقة الصحيحة لنقل الاضاحي إلى مكان الذبح

اولا:
يجب أن تكون العربة ذات تهوية جيدة حتي لا يتختنق الحيوان.

ثانيا:
يجب أن تكون عربية نقل الحيوان نظيفة ومطهرة لكي تقلل من فرص اصابته بالأمراض.

ثالثا:
يجب أن تكون أرضية العربية من مادة لا تسبب إنزلاق الحيوان مما قد يؤدي إلى تعرضه للكسر ووضع فيها قش كثير نظيف.

رابعا:
يجب وضع كميه من القش على الأرض تحت الحيوان ومعالجة أي بروزات أونتوئات توجد بالعربية وتؤدي إلى إصابته.

خامسا:
تكون كثافة العربة مناسبة لا تكون أقل من أو اعلي من اللازم فتعرض الحيوانات للسقوط أرضا عند التوقف المفاجئ للعربية.


كيفية العناية بالاضاحي في المنزل قبل الذبح

اولا:
عند استقبال الأضحية في المنزل قبل قدوم عيد الأضحى يجب وضعها في مكان نظيف ومناسب يحميها من الظروف الجوية المختلفة.

ثانيا:
يجب أن تكون الأرضية مفروشة بالقش.


ثالثا:
يجب تقديم كميه مناسبة من الماء والعلف للحيوان وتركه في هدوء لأيام قليلة حتى يتأقلم على المكان ويكون المكان جيد التهوية والإضاءة.

رابعا:
عليك أن تحتفظ بعنوان أو رقم تليفون أقرب طبب بيطري لعلاج أي مشكلة صحية عاجلة قد تطرأ على الحيوان.

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