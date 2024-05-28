"مشعلو الحرائق" و"كلمات بلا معنى" فى مهرجان نوادى المسرح

ضمن فعاليات مهرجان نوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين، يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الثلاثاء، عرضين مسرحيين لقصر ثقافة دمياط الجديدة.

تفاصيل عروض مهرجان نوادي المسرح اليوم

وتتواصل اليوم، عروض الدورة 31 لمهرجان نوادي المسرح "دورة الكاتب المسرحي الراحل دكتور علاء عبدالعزيز"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 31 مايو الجاري.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء، العرض المسرحي الأول بعنوان “مشعلو الحرائق”، عن نص "بيدرمان ومشعلو الحرائق" للكاتب السويسري ماكس فريش، وإخراج عمرو الزغبي.

تدور أحداثه حول شخص يدعى "بيدرمان" يستغل ضعفه شخصان، ويدخلان منزله بهدف الاحتلال والتدمير، ويقومان بإشعال النيران في الأرجاء ويخبراه بعدم الخروج نظرًا لوجود خطر بالخارج، وتتوالى الأحداث.

أما العرض المسرحي الثاني، ضمن عروض اليوم في فعاليات مهرجان نوادي المسرح، فيحمل عنوان "كلمات بلا معنى"، تأليف محمد حلمي، وإخراج عمر دويدار، ويعرض في الثامنة مساءً.

وتدور أحداثه حول "مهندس" يبحث عن إجابة سؤال "لماذا خُلق الإنسان؟" وتتصاعد أحداث رحلة البحث بالصراع مع "النحات" و"الدفانة" اللذين يمثلان بداية الحياة ونهايتها.

وتتكون لجنة مهرجان نوادي المسرح التحكيمية، من المخرج هشام عطوة رئيسًا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رءوف، والمخرج محمد الطايع مقررًا.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وتصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض بمشاركة نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات مهرجان نوادي المسرح، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".