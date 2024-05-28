الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية للتدريب" تختتم فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج المصريات بالخارج

الوطنية للتدريب تختتم
"الوطنية للتدريب" تختتم فعاليات الدفعة الثالثة

شهدت الدكتورة  رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبعض مديري الإدارات بالأكاديمية، المشروعات الختامية الخاصة بمتدربات الدفعة الثالثة في برنامج "المصريات بالخارج"، فيما اختتمت اليوم المتدربات رحلتهن التدريبية بعد مرور 6 أشهر من المحاضرات وورش العمل والتدريبات العملية التي تمت عن بُعد، من خلال المنصة الرقمية للأكاديمية، ووصل إجمالي تمثيل البرنامج في الدفعات الثلاث حوالي 30 دولة حول العالم.

واشتملت بعض المشروعات الختامية للمتدربات على كيفية استغلال موارد السياحة العلاجية، والتسويق لصناعة الأثاث المصري في الأسواق الخارجية، خاصة إنتاج مدينة الأثاث بدمياط، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات المرأة المصرية.

وكانت قد واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج "القيادات الوسطى بديوان عام وزارة الصحة" ضمن تعاون الأكاديمية مع وزارة الصحة والسكان لتطوير الكفاءات القيادية داخل الوزارة، وتأهيلها بالمفاهيم النظرية والتدريبات العملية.

وأكدت الأكاديمية، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البرنامج يُقَدَّمُ تحت مظلة "مدرسة القيادة للعاملين بالدولة المصرية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يواصل المتدربون من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المحاضرات المعرفية والتدريبات التفاعلية التي تغطي مختلف الموضوعات، والتي تم إعدادها خصيصًا لتخدم الهدف التدريبي لتطوير المهارات الشخصية والإدارية، من خلال بعض المحاور التدريبية مثل مهارات التواصل الفعال والذكاء الوجداني والعاطفي ومحاور التغيرات المناخية، وأجندة مصر 2023، والاقتصاد الأخضر.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عرض حلقة جديدة من NTA Podcast مع د.زينب فيصل أستاذ الهندسة المعمارية، وعضو لجنة الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وحوار حول تجربتها داخل الأكاديمية، وتجربتها مع تأسيس الهوية البصرية لمحافظة القليوبية وتأثير التدريبات التي تلقتها داخل الأكاديمية وبالأخص التدريب الميداني على أدائها وقدرتها على إحداث التغيير على أرض الواقع، ويحاورها في الحلقة الإعلامي محمد بكر، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يمكن للتسجيل للدفعات القادمة من البرنامج، من خلال الرابط التالي:https://nta.eg/ar-ewap.html

"الوطنية للتدريب" تختتم فعاليات الدفعة الثالثة
"الوطنية للتدريب" تختتم فعاليات الدفعة الثالثة
"الوطنية للتدريب" تختتم فعاليات الدفعة الثالثة
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الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المصريات بالخارج موارد السياحة العلاجية صناعة الأثاث المصري مدينة الأثاث بدمياط

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