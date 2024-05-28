الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت هيئة شئون الأسرى أن قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية، وسيرت آلياتها في حارات الزغلول، والجماسين، وشرعت بتصوير المحال التجارية في منطقة السوق.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في شارع المدارس شرق المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الاحتلال الضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطيني ا قوات الاحتلال القاهرة الإخبارية

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