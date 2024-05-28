الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو الجاري والقنوات الناقلة لها، في مختلف الدوريات والبطولات المحلية والأوروبية والعربية، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومتابعيها على كافة محركات جوجل مؤخرا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ32، من نسخة بطولة كأس مصر الجديدة (2023/2024)، وذلك بإقامة 3 مباريات، على أن تستكمل باقي مباريات الدور ذاته، غدا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلين.

الثلاثاء 28 مايو الجاري

سيراميكا كليوباترا & مكادي.. الخامسة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

زد & الداخلية.. الثامنة مساء (ستاد السلام).

سموحة & لافيينا.. الثامنة مساء (ستاد الإسكندرية).

تعرف على مواعيد مباريات المنتخب القادمة

فى غياب الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ32 بـ"كأس مصر"

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباريات كأس مصر في نسخته الجديدة (2023/2024) اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة.

موعد مباراة الأهلي و فاركو المقبلة بدوري نايل

يواجه المارد الأحمر نظيره فاركو، يوم 14 يونيو المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 14 يونيو المقبل، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراتي المنتخب الوطني أمام بوركينا وغينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وعقب مواجهة منتخب الخيول، يطير الفراعنة إلى غينيا بيساو، لمواجهة الفريق ذاته، يوم 10 من نفس الشهر، في الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (2026)، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غينيا بيساو، الذي يتواجد في المركز الثالث، بنفس الرصيد.

فيما يأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-5-2024 والقنوات الناقلة

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بيراميدز يخاطب الزمالك للحصول على مكافآت الكونفدرالية

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