لاول مره مصر للطيران وميناء القاهره يشاركا فعاليات بورصه السياحة العالمية ITB China

شارك وفد رفيع المستوى يضم رئيس الشركة القابضه لمصر للطيران ورئيس شركه ميناء القاهرة الجوى ورئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجويه ورئيس القطاع التجارى ورئيس قطاع السياحه ( الكرنك) بشركه مصر للطيران للخطوط الجويه.

وذلكً فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدني على تعزيز مشاركة قطاع الطيران المدنى المصرى في المعارض والمحافل الدولية المتعلقة بالسياحة والسفر والتى تسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والتعرف على التقنيات الحديثة فى هذا المجال، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركات الطيران العالمية والمؤسسات المعنية بتطوير قطاع الطيران..



وتأتى مشاركه مصر للطيران وميناء القاهره الجوى لأول مرة فى فعاليات بورصة السياحة العالمية بالصين ITB China والمقام بمدينة شنغهاي خلال الفتره من ٢٧ وحتى 29 مايو الجاري بمركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات.

بشاشات تفاعلية لعرض أبرز العروض والأنشطة وأحدث وجهات مصر للطيران

هذا وتشارك مصر للطيران في المعرض بجناح ذي تصميم مميز مزود بشاشات تفاعلية لعرض أبرز العروض والأنشطة وأحدث وجهات مصر للطيران.

وخلال فاعليات المعرض الذي لاقى حضور كبير من شركات السياحة والسفر والطيران وعدد من المنظمات الحكومية العاملة في مجال السياحة، وبمشاركة مكاتب مصر الطيران في بكين وجوانزو وهانزو وشنغهاى، حيث التقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى بمدير مطار شنغهاي،

وشهد جناح مصر للطيران إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض لبحث التعاون المشترك في مجال السفر والسياحة ضمن السوق الصينية المتنامية، كما قامت الشركة بإجراء قرعة علنية لزوار الجناح للفوز بتذكرتي سفر ونماذج طائرات مصر للطيران والعديد من الهدايا التسويقية الأخرى التي جذبت العديد من الزائرين.



وتجدر الإشارة إلى أن مصر للطيـران تقوم بتشغيل رحلاتها إلى الصين بطائراتها المزودة بأفضل الوسائل الترفيهية التـي تضمن للراكب رحلة مريحة، حيث تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى شنغهاي بطائرة الـB777-300، وإلي بكين ثلاث رحلات أسبوعيا بطائرة الـB787-900، كما تقوم بتشغيل رحلة يوميًا إلى جوانزو بطراز الB777-300 بينما تطير إلي هانزو بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا بطائرة الB787-900.