إسرائيل: إسبانيا متواطئة فى التحريض على قتل الشعب اليهودى باعترافها بدولة فلسطينية

قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، إن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، متواطئ في التحريض على قتل الشعب اليهودي باعترافه بدولة فلسطينية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقد أعلن سانشيز عن الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بدًا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

حل الدولتين

وأكد، في مؤتمر صحفي بشأن الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة، ولن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتًا إلى أنه: من الضروري أن تعود فلسطين إلى مكانها في المجتمع الدولي ونساند جهود انضمام فلسطين إلى المنظمات الأممية.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أن: السلطة الفلسطينية شريك أساسي لنا في عملية السلام، ونعمل على تقديم الدعم اللازم لها.

وفي وقت سابق، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجاري.