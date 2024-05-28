وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين بعد صراع مع المرض

أعلن نعمة بدوي، نقيب المهن التمثيلية في لبنان، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين.

الحالة الصحية لفؤاد شرف الدين قبل وفاته

وتوفى الفنان فؤاد شرف الدين عن عمر ناهز 83 عامًا في أحد مستشفيات بيروت، إثر خضوعه لجراحة دقيقة في الرأس أدت إلى تدهور حالته الصحية ووفاته.

موعد جنازة الفنان يوسف شرف الدين

وأكدت عائلة الراحل وفاة الفنان فؤاد شرف الدين، وأعلنت أنه سيُوارى الثرى بعد ظهر الأربعاء في روضة الشهيدين، ببيروت.

وأعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان أنّ شرف الدين توفي في أحد المستشفيات حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في الرأس.

ونعت النقابة الراحل في بيان جاء فيه: "رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته، لا سيما ابنته الممثلة جمانه التي كانت رفيقة دربه ولم تفارقه للحظة خلال وجوده

في المستشفى".

ونعاه كذلك نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب فيه: "غيّب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين. الذي أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك

الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات. كان دائمًا يأخذ دور ضابط الأمن. لذا لُقّب بـ"الكابتن"، محافظًا على القانون وعلى هيبة الدولة".

من هو فؤاد شرف الدين

فؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941، ذاع صيته في السبعينيات والثمانينيات خاصة في أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل “الدالي” بجزئيه للنجم نور الشريف، و"خطوط حمراء" عام 2012، في حين كانت بدايته كمخرج ومؤلف عبر فيلم “الصرخة” عام 1985.

وكان فؤاد شرف الدين دخل المستشفى منذ فترة بسبب بعض الآلام في الكلى، وتماثل للشفاء وشارك في مسلسل “2024” الذي عرض في رمضان المنصرم.

كما شارك في فيلم "الرب يراني"، ثم دخل مرة أخرى المستشفى لإزالة ورم حميد في الرأس.