الإسكندرية تستقبل المصطافين بـ55 شاطئا.. خريطة شواطئ "عروس المتوسط" ورسومها

تتميز محافظة الإسكندرية، بشواطئها العديدة، والتي تجذب جميع أهالي المدينة والزائرين والمصطافين من محافظات مصر والسائحين أيضًا، لما تتمتع به عروس المتوسط من طقس ممتع طوال شهور فصل الصيف.

ومع بدء تزايد الإقبال على شواطئ الإسكندرية، تستعرض “الدستور” خلال السطور التالية خريطة شواطئ الإسكندرية وأماكنها وأسعارها.

وتستقبل عروس البحر المتوسط المصطافين في 55 شاطئا موزعة على طول ساحلها على البحر المتوسط، بداية من أبي قير وحتى سيدي كرير، مفتوحة أمام استمتاع المواطنين بالبحر وأجواء الصيف.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خريطة شواطئ الإسكندرية، والتي تضم 55 شاطئ، فضلا عن 12 شاطئ تقع ضمن مشروع توسعة الكورنيش وسيتم الإعلان عن توقيت تشغيلها فور انتهاء المشروع.

خريطة شواطئ الإسكندرية

الشواطئ المجانية والعامة

أولا الشواطئ المجانية: وتسمح فيها بدخول الرواد مجانا والحصول على شمسية وكرسي واستخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا.

ثانيا الشواطئ العامة: رسم دخول 5 جنيهات شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا والشواطئ وهي: (جليم العام- المكس العام -شهر العسل العام- الهانوفيل العام).

شواطئ خدمة لمن يطلبها

تضم 26 شاطئا برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا والشواطئ وهي:( إدوارد خراط- الانفوشي الشرقي- باب البحر- راس التين الغربي- الدخيلة الشرقي- الدخيلة الغربي- بليس1- تقسيم الملاح- السلام1- الهانوفيل خدمة- زهراء الهانوفيل- الكناري- مارينا ابو يوسف - أبو يوسف 1- أبو يوسف 2- الزهور- فاميلي بيتش الشرقي- فاميلي بيتش الغربي- شط الإسكندرية الغربي- الصفا- شاطئ ابو تلات- ابو تلات الخدمة- كرير 1 الشرقي- كرير 2 الغربي- زهراء كرير).

شواطئ مميزة

تضم 15 شاطئا برسم دخول 15جنيهات شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا والشواطئ وهي:( ميرمار الشرقي- ميرامار الاوسط -سيدي بشر - السلسلة -بحري- رأس التين الشرقي- ابو قير الشرقي - بليس 2 - البيطاش - شاطئ الهانوفيل- الهانوفيل الشرقي- الهانوفيل الغربي- شهرزاد- السلام 2 -ابو تلات 1- ابو تلات 2).

شواطئ سياحية

تضم 5 شواطئ برسم دخول 25جنيهات شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا والشواطئ وهي:(ستانلي- البوريفاج -جزيرة الذهب -محمود سعيد- شط الإسكندرية الشرقي).

شاطئ النخيل

الدخول يشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا وتنقسم اسعار رسوم الدخول إلى: منطقة مميزة 20 جنيها، منطقة سياحية 30 جنيها، VIP بسعر 50 جنيها.