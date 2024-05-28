محمد خطاب: مصر على الطريق الصحيح في استغلال مواردها الطبيعية

قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الزجاج، إن مصر استطاعت خلال السنوات العشر الأخيرة أن تستفيد من مواردها الطبيعية.

أضاف خطاب أن مصر استفادت من مواردها بشكل كبير، الأمر الذي مكنها للتحول من مستورد إلى مُصدر في كثير من المنتجات ومدخلات الإنتاج ومن بينها الرمال التي تملك مصر في صحرائها الغربية أجود أنواعه وهي رمال السيليكا.

تابع على هامش معرض "ويندوريكس" للزجاج والألومنيوم والواجهات في دورته الـ14، والذي افتتحته الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر منذ ما يزيد عن ١٤ عامًا كانت دولة مستوردة للزجاج بالرغم من امتلاكها احتياطي كبير من رمال سيليكا، والتي تعد من أجود أصناف الرمال في العالم.

مصر نجحت في الاستفادة من هذه الثروة الموجودة بالصحراء

أشار خطاب إلى أن مصر نجحت في الاستفادة من هذه الثروة الموجودة بالصحراء والمتمثلة في الرمال، وحولتها لمنتج خام عالي الجودة يدخل في صناعات كبيرة ويتم تصديره كذلك للكثير من الدول.