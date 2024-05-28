الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتخب الوطنى يبدأ معسكره اليوم استعدادًا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر

ينطلق معسكر  المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونجحت مساعي حسام حسن المدير الفنى للفراعنة، في إقناع مسئولي الأهلي بضرورة انضمام لاعبى الأحمر للمعسكر منذ اليوم الأول، فى ظل ضيق الوقت الذي يعاني منه الجهاز الفنى، وحاجته لتنفيذ بعض الأمور الهامة خلال التدريبات قبل المباراتين.

وأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدور فعال في احتواء أزمة تأخر انضمام لاعبي الأهلي من خلال الاتصالات التي جرت مع مسئولي الأهلي وتقريب وجهات النظر حتى تسير الأمور في الطريق الصحيح.

وشهدت الساعات القليلة الماضية ضغوطا مكثفة من جانب حسام حسن، على لاعبى الأهلي من أجل الانضمام لمعسكر الفراعنة منذ الساعات الأولى لانطلاق المعسكر.

وشهدت اختيارات حسام حسن لقائمة الفراعنة، وجود 10 لاعبين من الأهلي فى القائمة التي وصلت إلى 26 لاعبا بعد استدعاء إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز مؤخرا، الأمر الذي يحتم ضرورة تواجد لاعبي المارد الأحمر من بداية المعسكر باعتبارهم يمثلون القوة الضاربة فى صفوف الفراعنة خلال هذا المعسكر.

قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لتصفيات المونديال

وضمت قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كلا من، (محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان  في حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح في الدفاع، ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل في الوسط، ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين قفة، ومحمد شريف في الهجوم).

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