الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص 497 مواطنًا فى قافلة طبية متكاملة لـ"حياة كريمة" بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في البعالوة الصغرى بقرية أبوعاشور، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير.

وفحصت القافلة الطبية ٤٩٧ مواطنًا في أول أيامها، وبدأت أمس الإثنين الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٤، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جهتها، أشارت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ٩ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، وجراحة عامة وجراحة مسالك، وعيادة للأسنان، وعيادة للأنف والأذن، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم والأشعة وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

عقد ندوات توعية للمواطنين

وصرحت الدكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، بأن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وتستمر القافلة الطبية في البعالوة الصغرى بقرية أبوعاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى اليوم الثلاثاء؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، باستمرار عمل القوافل الطبية، ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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