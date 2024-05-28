تراجع حاد لمؤشرات البورصة بالمستهل.. وايقاف التعامل على أسهم 5 شركات

تراجعت أسهم ومؤشرت البورصة المصرية بنحو حاد، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية والمتعاملين الافراد المصرييين، تلك التى قالتها عمليات شراء مسشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

و هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1%، ليصل إلى مستوى 27014 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.12%، ليصل إلى مستوى 33075 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.8% ليصل إلى مستوى 11684 نقطة، بالتزامكن مع الهبوط الذى اصاب المؤشر الذى يقيس اداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" الذى انخفض بنسبة بلغت 1.03%، ليصل إلى مستوى 5937 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 1.08% ليصل إلى مستوى 8586 نقطة.

و دفعت التراجعات الحادة إدارة البورصة إلى ايقاف التعاملات مؤقتا التعامل على أسهم 5 شركات لتجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 10 % لمدة 10 دقائق.