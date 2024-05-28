الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توقف دام لأكثر من عامين ..

مطار مطروح الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من العاصمة البولندية وارسو

وصول الرحلة
وصول الرحلة

بعد توقف دام أكثر من عامين، استقبل اليوم مطار مرسي مطروح الدولي أولى الرحلات القادمة من العاصمة البولندية وارسو، وذلك بعد توقف دام لمدة عامين، وقد كان علي متن الطائرة ١٢١ راكبًا. وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني نحو تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من أوروبا إلى مناطق الجذب السياحي المصري،، 

وقد تم استقبال الطائرة من جانب إدارة المطار،، حيث قامت إدارة العلاقات العامة والعمليات بالترحيب بالركاب السائحين وتم توزيع الورود والشيكولاتة عليهم والهدايا التذكارية وكتيبات سياحية تعريفية عن مدينة مرسي مطروح.

 أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن استقبال مطار مرسي مطروح الدولي العديد من الرحلات القادمة من أوروبا خلال هذا الموسم يأتي فى إطار توجيهات وزير الطيران المدني باستقبال مزيد من الأفواج السياحية وتيسير كل الإجراءات وسبل الدعم اللازمة لزائري مصر من أجل الظهور بالشكل اللائق أمام القادمين من مختلف دول العالم والخروج بموسم صيف سياحي ناجح ومتميز.

 

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 توقعات لزيادة الحركة السياحية 

ومن المتوقع أن يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي خلال الموسم الصيفي الحالي أعدادا كبيرة من الأفواج السياحية على متن عدة رحلات قد يصل عددها إلى 25 رحلة أسبوعيًا  قادمة من كل من دول إيطاليا - التشيك - سلوفاكيا - بولندا - المجر - بلغاريا؛  في ضوء تفضيل العديد من السائحين لزيارة مدينة مرسي مطروح لما تتمتع به من شواطئ ساحرة وطبيعة خلابة.

جدير بالذكر أن مطار مرسي مطروح الدولي قد شهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة في ضوء ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من طفرة تنموية ومشروعات استثمارية سياحية ضخمة مما يعزز فرص التنمية خصوصًا في منطقة رأس الحكمة التي تعد أحد أهم المناطق ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية السياحية والعمرانية في مصر ومركزا عالميًا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وصول الرحلة
وصول الرحلة
وصول الرحلة
وصول الرحلة
وصول الرحلة
وصول الرحلة
وصول الرحلة
وصول الرحلة
الساحل الشمالى الافواج السياحية المصرية للمطارات مطار مرسي مطروح الدولي الطيران المدني الحركة الجوية والسياحية

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