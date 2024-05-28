الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء فلسطينيون: مجزرة رفح يجب أن تكون نقطة فاصلة لوقف العدوان الإسرائيلي

رفح
رفح

أكد خبراء فلسطينيون أن الغارات الإسرائيلية على خيام النازحين في المناطق الآمنة بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، رسالة واضحة من الاحتلال أنه سيستهدف مراكز النزوح وكافة أراضي قطاع غزة وسط صمت المجتمع الدولي.

جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا 

وقال الدكتور ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا وغيرها خلال الساعات الماضية وكان أكثرها دموية في مخيم النازحين في شمال غرب مدينة رفح التي ادعى الجيش أنها أماكن آمنة.

txt

المالديف تطالب إسرائيل بالالتزام بحكم العدل الدولية ووقف هجومها على رفح فورا

وأوضح "صافي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عشرات الشهداء  والجرحى سقطوا إثر القصف والمحرقة الإسرائيلية في رفح والتي تمت بغطاء أمريكي، ومباركة الرئيس جو بايدن الذي أعطى إسرائيل السلاح لقتل الفلسطينيين.

رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح وكافة أراضي قطاع غزة

وتابع "رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح وكافة أراضي قطاع غزة  سواء كان جباليا ورفح والنصيرات هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة وان كل ما يثار في العالم من الاعتراف بفلسطين وقرارات محكمة العدل الدولية وتقديم قادة المحتل للمحاكمات، لا تهم اسرائيل وهذا شي خطير ينذر بمزيد من المجازر ضد المدنيين الأمنيين في أماكن النزوح من شمال غزة حتى مدينة رفح ".

txt

إدانات حزبية وبرلمانية لمجزرة رفح الفلسطينية: تضاف للسجل الدموى لجيش الاحتلال

وأكد أن اسرائيل مستمرة في كذبها ومماطلتها في ملف الهدنة، وفي استمرارها في قتل مزيد من الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة وفي الضفة الغربية والقدس.

أبو عطيوي:مجزرة رفح جريمة بشعة وتحمل المعنى الحقيقي للإبادة الجماعية

فيما قال الكاتب والسياسي الفلسطيني ثائر أبوعطيوي، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في الخيام بمدينة رفح، والتي راح ضحيتها 45  شهيد منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، وعشرات الإصابات، وهي تعتبر جريمة بشعة ضد النازحين المشردين وتحمل المعنى الحقيقي للإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء العزل.

وتابع أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "تابعنا الحجم الكبير من تصريحات الشجب والاستنكار والتنديد عربيا وعالميا والتي لها الأهمية التي تدلل على حجم التفاعل مع مجزرة رفح، والذي تعطي مؤشرات قادمة بالضغط على حكومة الاحتلال بضرورة وقف الحرب كاملا على غزة".

وقال إن مجزرة رفح يجب أن تكون نقطة انطلاق جادة وحقيقية للمجتمع الدولي بأكمله، من أجل عملية التحشيد والتأييد لقرارات محكمة العدل الدولية التي تدين الاحتلال وتطالبه بوقف الحرب بشكل دائم.

 يجب تشكيل تحالف عام وجماعات ضغط للحصول على موقف دولي لوقف الحرب

وأشار أبو عطيوي إلى أن مجزرة رفح وبسبب فظاعتها وحجم مأساتها، ولا بد  أن تعمل الجامعة العربية ومن البرلمانات العربية والعالمية وكافة والمؤسسات المناصرة للشعب الفلسطيني على تشكيل تحالف عام وجماعات ضغط بشكل عاجل وسريع من أجل الحصول على موقف دولي موحد عبر هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يدين الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على غزة، ويطالب دولة الاحتلال بايقافها بشكل فوري لأن حجم الإبادة الجماعية من قتل ودمار ونزوح وتشريد وتجويع وحصار فاق كل التصورات والتوقعات.

وأضاف "لهذا إن دعم ومؤازرة محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الحرب على رفح يعتبر نقطة انطلاق لوقف العدوان على قطاع غزة". 

وقال الكاتب الفلسطيني إن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة أن يزيد حجم التفاعل العربي والعالمي الرافض للعدوان على قطاع غزة، والمطالب بوقفه الفوري، ومن التوقعات أيضا أن يتم فتح مسار وأفق جديد لمفاوضات السلام التي تقوم على أساس حل الدولتين.

خبراء فلسطينيون خيام النازحين رفح قطاع غزة الغارات الإسرائيلية جيش الاحتلال

مواد متعلقة

المالديف تطالب إسرائيل بالالتزام بحكم العدل الدولية ووقف هجومها على رفح فورًا

كم عدد شهداء فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلى حتى الآن بغزة والضفة؟

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف مدفعى استهدف خيام النازحين بمنطقة تل السلطان

خبراء فلسطينيون: أسر جنود جدد ضربة لـ«نتنياهو» تُعزز مفاوضات الهدنة

أسرى جُدد بيد المقاومة الفلسطينية.. ماذا يعنى ميدانيًا وسياسيًا؟ (خاص)

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

جباليا أرض الصمود.. المدينة الصامدة تتحول لمصيدة جنود الاحتلال ومقبرة للغزاة

رسميًا.. إسبانيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء المقبل

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية