خبراء فلسطينيون: مجزرة رفح يجب أن تكون نقطة فاصلة لوقف العدوان الإسرائيلي

أكد خبراء فلسطينيون أن الغارات الإسرائيلية على خيام النازحين في المناطق الآمنة بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، رسالة واضحة من الاحتلال أنه سيستهدف مراكز النزوح وكافة أراضي قطاع غزة وسط صمت المجتمع الدولي.

جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا

وقال الدكتور ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا وغيرها خلال الساعات الماضية وكان أكثرها دموية في مخيم النازحين في شمال غرب مدينة رفح التي ادعى الجيش أنها أماكن آمنة.

وأوضح "صافي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا إثر القصف والمحرقة الإسرائيلية في رفح والتي تمت بغطاء أمريكي، ومباركة الرئيس جو بايدن الذي أعطى إسرائيل السلاح لقتل الفلسطينيين.

رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح وكافة أراضي قطاع غزة

وتابع "رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح وكافة أراضي قطاع غزة سواء كان جباليا ورفح والنصيرات هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة وان كل ما يثار في العالم من الاعتراف بفلسطين وقرارات محكمة العدل الدولية وتقديم قادة المحتل للمحاكمات، لا تهم اسرائيل وهذا شي خطير ينذر بمزيد من المجازر ضد المدنيين الأمنيين في أماكن النزوح من شمال غزة حتى مدينة رفح ".

وأكد أن اسرائيل مستمرة في كذبها ومماطلتها في ملف الهدنة، وفي استمرارها في قتل مزيد من الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة وفي الضفة الغربية والقدس.

أبو عطيوي:مجزرة رفح جريمة بشعة وتحمل المعنى الحقيقي للإبادة الجماعية

فيما قال الكاتب والسياسي الفلسطيني ثائر أبوعطيوي، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في الخيام بمدينة رفح، والتي راح ضحيتها 45 شهيد منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، وعشرات الإصابات، وهي تعتبر جريمة بشعة ضد النازحين المشردين وتحمل المعنى الحقيقي للإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء العزل.

وتابع أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "تابعنا الحجم الكبير من تصريحات الشجب والاستنكار والتنديد عربيا وعالميا والتي لها الأهمية التي تدلل على حجم التفاعل مع مجزرة رفح، والذي تعطي مؤشرات قادمة بالضغط على حكومة الاحتلال بضرورة وقف الحرب كاملا على غزة".

وقال إن مجزرة رفح يجب أن تكون نقطة انطلاق جادة وحقيقية للمجتمع الدولي بأكمله، من أجل عملية التحشيد والتأييد لقرارات محكمة العدل الدولية التي تدين الاحتلال وتطالبه بوقف الحرب بشكل دائم.

يجب تشكيل تحالف عام وجماعات ضغط للحصول على موقف دولي لوقف الحرب

وأشار أبو عطيوي إلى أن مجزرة رفح وبسبب فظاعتها وحجم مأساتها، ولا بد أن تعمل الجامعة العربية ومن البرلمانات العربية والعالمية وكافة والمؤسسات المناصرة للشعب الفلسطيني على تشكيل تحالف عام وجماعات ضغط بشكل عاجل وسريع من أجل الحصول على موقف دولي موحد عبر هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يدين الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على غزة، ويطالب دولة الاحتلال بايقافها بشكل فوري لأن حجم الإبادة الجماعية من قتل ودمار ونزوح وتشريد وتجويع وحصار فاق كل التصورات والتوقعات.

وأضاف "لهذا إن دعم ومؤازرة محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الحرب على رفح يعتبر نقطة انطلاق لوقف العدوان على قطاع غزة".

وقال الكاتب الفلسطيني إن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة أن يزيد حجم التفاعل العربي والعالمي الرافض للعدوان على قطاع غزة، والمطالب بوقفه الفوري، ومن التوقعات أيضا أن يتم فتح مسار وأفق جديد لمفاوضات السلام التي تقوم على أساس حل الدولتين.