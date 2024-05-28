الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من، محمد محمد 42 عاما، وطارق جمال 35 عاما، ومطيع السيد 37 عاما، مقيمين بمركز ههيا، مصابين باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

 نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث تصادم قرية العدلية محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بينهم حالتا وفاة.. ننشر أسماء ضحايا حادث حريق مخزن ملابس فى الدقهلية

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية