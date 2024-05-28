إصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 3 أشخاص باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من، محمد محمد 42 عاما، وطارق جمال 35 عاما، ومطيع السيد 37 عاما، مقيمين بمركز ههيا، مصابين باشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.