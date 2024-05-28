الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع للإناث لـ74 عاما ومعدل الإنجاب 2.76 مولود لكل سيدة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.3 سنة عام 2021 إلى 74.1 سنة عام 2024 بناءً على أخر بيان من الإسقاطات السكانية.

معدل الإنـجاب الكلي

وأشار جهاز الإحصاء إلى أنه بلغ معدل الإنجاب الكلى 2.76 مولود لكل سيدة وفقًا لبيانات نشرة المواليد والوفيات 2022، وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية من (15-49 سنة)، وفقًا لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021.

وارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لتصل إلى حوالي 97٪ مقارنةً بعام 2014 والتي كانت نسبتها 90٪.

كما أشار إلى ارتفاع نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لكل المستويات التعليمية للمرأة عن عام 2014، حيث ارتفعت نسبة السيدات اللاتى لم يسبق لها الذهاب للمدرسة من 79.6% عام 2014 إلى 93.5% عام 2021 بزيادة قدرها 13.9%، وكانت أقلها نسبة السيدات اللاتى لم تتم المرحلة الابتدائية حيث ارتفعت من 82.4% عام 2014 إلى 93.4% عام 2021.

خدمات رعاية الحمل

وارتفعت أيضًا نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب حسب محل الإقامة عن عام 2014، حيث احتل حضر الوجه البحرى أعلى ارتفاع وكانت النسبة 98.7%، وبمقارنة عامي 2021 و2014 كان أعلى مقدار زيادة من نصيب ريف الوجه القبلى بزيادة قدرها 12.3%.

وسائل تنظيم الأسرة

بالنسبة للاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة كانت النسبة الأكبر للسيدات المتزوجات حاليًا ويستخدمن وسائل تنظيم حديثة بنسبة 64.7 ٪ وكان اللولب أكثر استخدامًا بنسبة 29.4% ويليه الحبوب والحقن بنسب (19.5 %، 10.2 على التوالي)، وكانت نسبة ضئيلة جدًا من السيدات يستخدمن حاليًا وسائل تقليدية أقل من 2 ٪.

نسبة ختان الإناث

كما أظهر بيانات الإحصاء انخفاض نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49سنة) وتم ختانهن لتصل حوالى إلى 86% في عام 2021 مقارنةً بعام 2014 التي كانت نسبتها 92.3%.

كما انخفضت نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49سنة) وتم ختانهن في كل من الحضر والريف مقارنةً بعام 2014 حيث انخفضت في الحضر من 86.3% عام 2014 إلى 79.2% عام 2021 بانخفاض قدره 7.1 % بينما في الريف لنخفضت النسبة من 95.4% عام 2014 إلى 89.5% عام 2021 بمقدار إنخفاض 5.9% مما يدل على تراجع ممارسة الختان بالمناطق الريفية.

وفيات الإناث

نظرًا لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تبين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقًا لبعض الأمراض على النحو التالي:

أمراض الجهاز الهضمي:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي إلى أكثر من النصف بين عامي 2017و2022 حيث كانت 8.9٪ عام 2017 وانخفضت إلى 4.2٪ عام 2022.

أمراض الأورام:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 5.4٪ عام 2022.

وفيما يلي عرض لبعض المبادرات التي قامت بها الدولة والتي تعمل على تحسين الوضع الصحي للمرأة المصرية:

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من (يوليو 2019 حتى مارس 2024 )

21.5 مليون سيدة استفادت من مبادرة صحة المرأة.

2.4 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (مارس 2020 حتى مارس 2024)

2.4 مليون سيدة استفادت من هذه المبادرة.

إنشاء 12 وحدة طبية لسلامة المرأة(وحدات المرأة الامنة) في المستشفيات الجامعية لاستقبال النساء اللواتي قد يتعرضن للعنف ومن المستهدف تصل الى 15 وحدة بحلول نهاية عام 2024.