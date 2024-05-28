الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة تلميذ غرق في ترعة في الوقف بمحافظة قنا

جثة
جثة

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، جثة تلميذ بعد غرقة بـ24 ساعة داخل ترعة في قرية القلمينا، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذ غرقًا داخل ترعة في قرية القلمينا مركز الوقف.

وبعد الفحص من قبل ضباط مركز شرطة الوقف برئاسة الرائد أحمد جامع، رئيس مباحث المركز تبين مصرع التلميذ عمر.م، يبلغ من العمر 8 أعوام من قرية القلمينا غرق أمس، وجرى انتشال جثمانه منذ قليل من الترعة عند كوبري الخمسين بمركز الوقف.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

جثة سوداني 

كان قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، على جثة شخص سوداني الجنسية ملقاة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من محور الشهيد باسم فكري، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص سوداني الجنسية ملقاة في ظروف غامضة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من محور الشهيد باسم فكري مركز قوص.

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور وتبين العثور على جثة شخص سوداني الجنسية ملقاة بين قرية العقب ومحور الشهيد باسم فكري في مركز قوص، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحا تصرف الجهات المختصة.

فيما تشكل فريق بحث من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا لفحص الواقعة وكشف ملابساتها، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قنا محافظ قنا محافظة قنا القلمينا اكبر تلميذ

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