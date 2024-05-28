الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الوادي الجديد تشارك في مُلتقى المراكز الجامعية للتطوير المهني

جانب من مشاركة المؤتمر
جانب من مشاركة المؤتمر

شارك الدكتورعبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في ختام فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني بتنظيم من مشروع المراكز الجامعية UCCD Annual Networking 2024، تحت عنوان “Career Readiness: MOHESR Vision 2030″، والذي تمَّ عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو الجاري في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤى الجمهورية الجديدة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومديري وفرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، إن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تمَّ إطلاقها مارس الماضي، وفي إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في دعم مراكز التطوير المهني؛ بهدف توعية طلاب الجامعات بمتطلبات سوق العمل، والإسهام في فتح مسارات مهنية لهم حال تخرجهم.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة منار علي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الوادي الجديد، أنّ الملتقى ضمَّ ما يزيد عن مائتي عضو (200) من فريق عمل المراكز الجامعية UCCD، يمثلون ستة وثلاثين (36) مركزًا في سبع وعشرين (27) جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجيا مصرية، انطلقوا في رحلة رائدة شعارها (جاهزيَّة التّوظيف)، وهدفها توطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين جميع مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، وإعلان الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه المراكز للإفادة من تجاربهم الثّريّة.

جامعة الوادي الجديد تشارك فى المؤتمر الختامي لنادي المناظرات

شارك وفد من جامعة الوادي الجديد، في الحفل الختامي لنادي المناظرات، والذى يشارك به أيضًا خمس جامعات مصرية اخري بجانب جامعة الوادي.

تضمنت الاحتفالية حضور الدكتور محمد عبد العظيم، المشرف العام على نادي المناظرات ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة طه منسق نادي المناظرات بجامعة الوادى الجديد

وعرضت ورقة السياسات الخاصة بجامعة الوادي الجديد الخاصة بالتمكين الاقتصادي للشباب في المحافظات الحدودية، حيث يأتي ذلك، في إطار بروتكول التعاون بين جامعة أسيوط ممثله في مركز البحوث السياسية والاستراتيجية وجامعة الوادي الجديد ممثله في مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

رئيس جامعة الوادي الجديد ختام فعاليات الملتقى السنوي للمراكز الجامعية للتطوير المهني الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الجمهورية الجديدة توعية طلاب الجامعات بمتطلبات سوق العمل

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