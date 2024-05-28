الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرا النقل والبترول يعقدان اجتماعًا موسعًا لبحث تعزيز التعاون فى مشروعات النقل والبتروكيماويات

الفريق المهندس كامل
الفريق المهندس كامل الوزير

عقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وتركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات.

وتم استعراض الجهود المشتركة في دراسة المشروع، وعرض خطوات العمل الجارية لاستكمال الدراسات الخاصة به، ويأتي المشروع في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير والتوسعات الإنتاجية المستقبلية بمجمعات ومصانع البتروكيماويات بالاسكندرية، ويهدف إلى استدامة تأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة، وتعظيم القيمة المضافة وزيادة التصنيع المحلي لمنتجات البتروكيماويات المصرية، كما يدعم المشروع الاستغلال الأمثل للموانئ المصرية، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتطوير كل الموانىء المصرية في إطار رؤية تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

مشروع القطار الكهربائي السريع

وتم التنسيق بشأن ممرات الوصول إلى المحطة خاصة مع التقدم الكبير في معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وتأتي أهمية المشروع من كونه شريان تنمية يربط مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية، والمناطق الزراعية الجديدة، ويربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وتطرقت المناقشات إلى التعاون المشترك لدعم عمل الوحدات البحرية بأعمال التكريك بميناء دمياط والترتيبات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لناقلات البترول وآخر المستجدات الخاصة بشأن توقيع بروتوكول بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البترول والثروة المعدنية لإستغلال الرصيف الخاص بشركة مصر للبترول ورصيف الشركة الدولية للزيوت إستغلالًا مشتركًا بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة مصر للبترول.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين في كل أوجه العمل المشترك من أجل التعاون البناء والتكامل بين قطاعى النقل والبترول الذى يتيح الاستفادة من المقومات المتاحة لدى القطاعين في إقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

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