للعمل بالمستشفيات الخاصة.. التحقيق مع سيدة لتزوير شهادات دراسية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة".

سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

بلاغ بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على "عدد من الشهادات المزورة، وأكلاشيه، وعقود خالية البيانات معدة للتزوير،وعدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته " بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وـخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.