الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للعمل بالمستشفيات الخاصة.. التحقيق مع سيدة لتزوير شهادات دراسية بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة".

 سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

 وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

 بلاغ بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على "عدد من الشهادات المزورة، وأكلاشيه، وعقود خالية البيانات معدة للتزوير،وعدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته " بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وـخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

بالمستشفيات الخاصة التحقيق سيدة لتزوير شهادات دراسية بالاسكندرية النيابة العامة

مواد متعلقة

المؤبد لعامل متهم بالاتجار وحيازة كمية من الحشيش بالإسكندرية

إحالة أوراق فرد أمن إلى مفتى الجمهورية بتهمة قتل والدته بالإسكندرية

إصابة شخص فى انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوى

بعد احتجازها.. الحماية المدنية تنقذ سيدة من انهيار عقار بالإسكندرية

حبس محام 3 سنوات والسجن غيابيا لأمين شرطة وآخرين لتزوير محضر بالإسكندرية

التحقيق مع عاطل لإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب علي المواطنين بالإسكندرية

السجن المؤبد غيابيا لعاطل و15 سنة لربة منزل للإتجار بالهيروين في الإسكندرية 

السيطرة على حريق في أتوبيس نقل عام أثناء سيره بالإسكندرية

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية