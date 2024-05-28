الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي
في ظل حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إطلاق مبادرة "كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين".
ما هو كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين؟
هو بطاقة ذكية تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمزايا للمعاقين، تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
ما هي الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين؟
- خدمات التنقل:
- استخدام وسائل المواصلات العامة مجانًا.
- الحصول على تخفيضات على تذاكر الطيران والقطارات.
- خدمات صحية:
- الحصول على الرعاية الصحية مجانًا في المستشفيات الحكومية.
- الحصول على الأدوية المخفضة الثمن.
- خدمات تعليمية:
- الحصول على التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.
- الحصول على دورات تأهيلية وتدريبية.
- خدمات ترفيهية:
- الدخول المجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية.
- الحصول على تخفيضات على تذاكر العروض المسرحية والسينمائية.
- خدمات أخرى:
- الحصول على معاش شهري.
- الحصول على قروض بفوائد مخفضة.
كيف يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين؟
- الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي:
يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي “ من هنـــــــا” أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 19518.
- الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:
يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (من هنـــــــا) أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 19518.
ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين؟
- سهولة الاستخدام: يمكن استخدام الكارت بسهولة في جميع أنحاء الجمهورية.
- شمولية الخدمات: يوفر الكارت حزمة واسعة من الخدمات الأساسية لاحتياجات المعاقين.
- توفير الوقت والمال: يساعد الكارت على توفير الوقت والمال من خلال الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى دفع رسوم أو الوقوف في طوابير انتظار.
- تحسين جودة الحياة: يساهم الكارت في تحسين جودة حياة المعاقين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية.
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