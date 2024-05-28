الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تشارك في احتفالية إطلاق أول منتجع سكني فندقي في مصر

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحةً

 

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، نيابة عن  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار،  في الاحتفالية التي تم تنظيمها بقصر عابدين، للإعلان عن إطلاق أول منتجع سكني فندقي في مصر يحمل إحدى العلامات التجارية الفندقية العالمية، وذلك بمدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، وبالتعاون بين أحد المجموعات الشهيرة للتطوير العقاري وإحدى شركات التنمية وإدارة المشاريع وأحد شركات الإدارة الفندقية العالمية.

ومن المقرر أن يضم هذا المشروع فندق بطاقة 300 غرفة تحت إدارة شركة عالمية في مجال إدارة الفنادق، ومُلحق به 200 فيلا سكنية فندقية.

وقد استهلت  غادة شلبي، كلمتها خلال الاحتفالية، بالترحيب بالحضور، وحرصت على نقل تحيات  الوزير لهم، وتمنياته للقائمين على هذا المشروع بالتوفيق والسداد، وأن يتم افتتاحه قريبًا وأن تشهد الفترة المقبلة إطلاق وافتتاح المزيد من هذه المشروعات.

 

وزير السياحة والآثار: انتخابات الغرف السياحية خرجت بصورة مشرفة.. ومجلس الاتحاد يوم 29 يونيو

 

txt

وزارة السياحة والآثار تشارك فى النسخة الـ 14 لمعرض الرياض الدولى للسفر بالسعودية

وثمنت على أهمية هذا المشروع الفندقي الجديد الذي يقدم فكرًا فندقيًا حديثًا في مصر يجمع ما بين التقاء أحد سلاسل الفنادق العالمية الهامة وشركات الادارة الفندقية العالمية الشهيرة وبين أحد المطورين العقاريين الأذكياء ممن لديهم خبرات في هذا المجال، لإنشاء فندق فئة الخمس نجوم ويُلحق به وحدات إقامة سكنية بعلامات تجارية فندقية متميزة Branded residences، لافتة إلى أنه بذلك يتوفر كافة عوامل النجاح المطلوبة لهذا المشروع.

وأشارت إلى ما يشهده المقصد السياحي المصري مؤخرًا من تنافس بين شركات الإدارة الفندقية العالمية والمحلية مما يدل على النهضة السياحية الملموسة ويجعل مصر مركزًا للاستثمارات الفندقية حيث أصبحت جاذبة لتلك العلامات الفندقية المتميزة، واستقطاب العديد من المطورين العقاريين للعمل في المجال السياحي والاعتماد على ما تتمتع به الدولة المصرية من مميزات لتوافر العمالة والأيدي العاملة الوطنية.

وتحدثت  غادة شلبي، عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والمحاور الرئيسية لها، لافتة إلى حرص الوزارة على تحسين كافة جوانب الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية بها كأحد محاور هذه الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية في مصر لتصل إلى نصف مليون غرفة فندقية.

وأضافت أن محاور الاستراتيجية تتضمن أيضًا العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وخاصة أن 90 % من السائحين الذين يأتون إلى مصر يأتون جوًا، مشيرة إلى التعاون القائم والمثمر مع وزارة الطيران المدني والعديد من شركات الطيران سواء المحلية والعالمية لزيادة عدد مقاعد وخطوط الطيران لمصر.

كما أشارت إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها، لافتة إلى تنوع وتميز المقصد السياحي المصري بالعديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي لا مثيل لها حول العالم.

مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته 

 

واستعرضت نائب الوزير، ما حققته السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، حيث شهد عام 2023 أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

كما تحدثت عن قيام الوزارة بالإعداد حاليًا لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها ليقضي السائح بها من 3 – 4 ليالي على الأقل، لافتة إلى أنه مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والتطوير الذي تشهده منطقة أهرامات الجيزة وتطور الطاقة الفندقية وافتتاح مطارات جديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة، ستكون إضافة لهذا المنتج.

واختتمت  غادة شلبي، كلمتها، بأن المشروع الذي نحن بصدد الإعلان عن إطلاقه اليوم، سيمثل إضافة أيضًا لهذا المنتج، وأن ما تشهده صناعة السياحة في مصر من مقومات تؤكد على أهمية تعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة الفندقية.

هذا وقد شهدت الاحتفالية حفل موسيقي أحياه الفنان المصري العالمي عمر خيرت، وحضره عدد من المسئولين والشخصيات العامة.
 

وزارة السياحة والآثار الطيران الاستثمار السياحي المجال السياحى المقصد السياحي المصري السياحة

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار يعقد عددًا من اللقاءات المهنية لتعزيز التعاون فى مجال السياحة

وزير السياحة يشارك فى جلسة حوارية عن تعزيز الثقة المالية والضمانات المالية بمسقط

المتحف القومى للحضارة المصرية يشهد ختام بطولة العالم للاسكواش

وزير السياحة والآثار يناقش تطوير منتج السياحة النيلية فى مصر

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يقومان بجولة تفقدية لأحد المنتجعات السياحية

التفاصيل الكاملة لمشاركة وزير السياحة المنتدى والمعرض الإفريقى المصرى للسياحة

وزير السياحة: المعرض الإفريقى المصرى للسياحة بمثابة تجمع مهنى لتعظيم دورها فى القطاع

وزير السياحة يبحث مع سفير تونس التعاون بين البلدين فى مجال السياحة

الأكثر قراءة

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

عاجل| القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية