نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تشارك في احتفالية إطلاق أول منتجع سكني فندقي في مصر

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي تم تنظيمها بقصر عابدين، للإعلان عن إطلاق أول منتجع سكني فندقي في مصر يحمل إحدى العلامات التجارية الفندقية العالمية، وذلك بمدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، وبالتعاون بين أحد المجموعات الشهيرة للتطوير العقاري وإحدى شركات التنمية وإدارة المشاريع وأحد شركات الإدارة الفندقية العالمية.

ومن المقرر أن يضم هذا المشروع فندق بطاقة 300 غرفة تحت إدارة شركة عالمية في مجال إدارة الفنادق، ومُلحق به 200 فيلا سكنية فندقية.

وقد استهلت غادة شلبي، كلمتها خلال الاحتفالية، بالترحيب بالحضور، وحرصت على نقل تحيات الوزير لهم، وتمنياته للقائمين على هذا المشروع بالتوفيق والسداد، وأن يتم افتتاحه قريبًا وأن تشهد الفترة المقبلة إطلاق وافتتاح المزيد من هذه المشروعات.

وثمنت على أهمية هذا المشروع الفندقي الجديد الذي يقدم فكرًا فندقيًا حديثًا في مصر يجمع ما بين التقاء أحد سلاسل الفنادق العالمية الهامة وشركات الادارة الفندقية العالمية الشهيرة وبين أحد المطورين العقاريين الأذكياء ممن لديهم خبرات في هذا المجال، لإنشاء فندق فئة الخمس نجوم ويُلحق به وحدات إقامة سكنية بعلامات تجارية فندقية متميزة Branded residences، لافتة إلى أنه بذلك يتوفر كافة عوامل النجاح المطلوبة لهذا المشروع.

وأشارت إلى ما يشهده المقصد السياحي المصري مؤخرًا من تنافس بين شركات الإدارة الفندقية العالمية والمحلية مما يدل على النهضة السياحية الملموسة ويجعل مصر مركزًا للاستثمارات الفندقية حيث أصبحت جاذبة لتلك العلامات الفندقية المتميزة، واستقطاب العديد من المطورين العقاريين للعمل في المجال السياحي والاعتماد على ما تتمتع به الدولة المصرية من مميزات لتوافر العمالة والأيدي العاملة الوطنية.

وتحدثت غادة شلبي، عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والمحاور الرئيسية لها، لافتة إلى حرص الوزارة على تحسين كافة جوانب الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية بها كأحد محاور هذه الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية في مصر لتصل إلى نصف مليون غرفة فندقية.

وأضافت أن محاور الاستراتيجية تتضمن أيضًا العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وخاصة أن 90 % من السائحين الذين يأتون إلى مصر يأتون جوًا، مشيرة إلى التعاون القائم والمثمر مع وزارة الطيران المدني والعديد من شركات الطيران سواء المحلية والعالمية لزيادة عدد مقاعد وخطوط الطيران لمصر.

كما أشارت إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها، لافتة إلى تنوع وتميز المقصد السياحي المصري بالعديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي لا مثيل لها حول العالم.

مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته

واستعرضت نائب الوزير، ما حققته السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، حيث شهد عام 2023 أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

كما تحدثت عن قيام الوزارة بالإعداد حاليًا لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها ليقضي السائح بها من 3 – 4 ليالي على الأقل، لافتة إلى أنه مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والتطوير الذي تشهده منطقة أهرامات الجيزة وتطور الطاقة الفندقية وافتتاح مطارات جديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة، ستكون إضافة لهذا المنتج.

واختتمت غادة شلبي، كلمتها، بأن المشروع الذي نحن بصدد الإعلان عن إطلاقه اليوم، سيمثل إضافة أيضًا لهذا المنتج، وأن ما تشهده صناعة السياحة في مصر من مقومات تؤكد على أهمية تعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة الفندقية.

هذا وقد شهدت الاحتفالية حفل موسيقي أحياه الفنان المصري العالمي عمر خيرت، وحضره عدد من المسئولين والشخصيات العامة.

