الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام عبرى: المعارضة تدفع بينى جانتس لمغادرة مجلس الحرب

بيني جانتس
بيني جانتس

أكد الإعلام الإسرائيلي أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، والوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي المستقيل جدعون ساعر، ورئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، سيحاولون دفع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، لمغادرة مجلس الحرب وضمه إلى الحكومة الجديدة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالتنحي والاعتذار لشعبه

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لبنيامين نتنياهو أمام الكنيست إنه لا يستحق رئاسة الحكومة بعدما فقدوا عشرات الجنود، وتساءل لماذا ما زال نتنياهو رئيسًا للحكومة؟ يجب عليه طلب المسامحة والمغفرة من الشعب والتنحي عن المنصب، وقال له: "أنت ممثل غير شرعي للحكومة وللشعب الإسرائيلي".

وقد أصبح الشارع الإسرائيلي وأعضاء كابينت الحرب متيقنين أن نتنياهو يعرقل المفاوضات، لأسباب شخصية وسياسية، وهناك أصوات خرجت تطالب بعقد صفقة فورية، والإطاحة بنتنياهو.

فيما بينت استطلاعات الرأي أن 70% يرون تقديم الانتخابات في إسرائيل، بينما وجه نتنياهو رسالة للمتظاهرين، وقال: "أنتم تقوون حركة حماس وتقوضون الحكومة الإسرائيلية، محاولة الإطاحة بالحكومة قد تضر بسير المفاوضات، بجانب 52% من الإسرائيليين لا يودون توسيع العمليات العسكرية في رفح، خوفًا من أن الغارات العسكرية المكثفة قد تصل للمحتجزين".

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