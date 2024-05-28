المطارات تنظم دورة تدريبية المراجعات الداخلية في مجالات البيئة والسلامة

أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع مؤسسة ACT للتدريب والاستشارات دورة تدريبية لأصول المراجعات للمراجعة الداخلية.

وذلك في إطار مشروع التأهيل للتوافق مع المواصفات الدولية ISO 45001 المختصة بالسلامة والصحة المهنية، وISO 14001 المختصة بشئون البيئة،

شهادة بمجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية



شارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ٣ أيام في نادي ايروسبورت ٢٥ مشارك ممثلين للإدارات المختلفة بالشركة القابضة للمطارات حيث تضمنت الدورة التعريف بمبادئ البيئة والسلامة والصحة المهنية والقوانين المنظمة لهما، وكذا مبادئ المواصافات الدولية في ذات الخصوص والإجراءات السليمة لعمل المراجعات الداخلية ليتم تكوين فريق دائم للمراجعات الداخلية في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية وقد حصل المشاركين بالدورة التدريبية علي شهادة " المراجع الداخلي في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية"

وكان قد شارك المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الاقليمي للمجلس العالمي للمطارات في الاجتماع السنوي والجمعية العمومية والمؤتمر والمعرض المصاحب له WAGA2024 بحضورلفيف من الخبراء في مجال المطارات.

تهدف الاجتماعات التي تقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من ٢١ وحتي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ تحت رعاية شركة مطارات الرياض الي تبادل الخبرات والاراء في مجالات تطوير المطارات والمجالات التكنولوجية والبيئية واعتماد افكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.

يذكر ان مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي ممثلة عن قارة افريقيا في تلك الاجتماعات التي تعد اهم تجمع عالمي لقادة المطارات بهدف رفع القدرة التنافسية للمطارات والمساهمة في تطوير صناعة الطيران بأكملها بما يعود بالنفع علي المسافرين والمجتمعات.

