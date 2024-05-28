الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المطارات تنظم دورة تدريبية المراجعات الداخلية في مجالات البيئة والسلامة

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع مؤسسة ACT للتدريب والاستشارات دورة تدريبية لأصول المراجعات  للمراجعة الداخلية.

وذلك في إطار مشروع التأهيل للتوافق مع المواصفات الدولية ISO 45001 المختصة بالسلامة والصحة المهنية، وISO 14001  المختصة بشئون البيئة، 

 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تشارك فى اجتماعات المجلس العالمى للمطارات (ACI)

 

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رئيس "القابضة للمطارات": مصر لديها دور مهم وفعال فى مجلس المطارات الإفريقى

 

شهادة بمجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية


شارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ٣ أيام في نادي ايروسبورت  ٢٥ مشارك ممثلين للإدارات المختلفة بالشركة القابضة للمطارات حيث تضمنت الدورة التعريف بمبادئ البيئة والسلامة والصحة المهنية والقوانين المنظمة لهما، وكذا مبادئ المواصافات الدولية في ذات الخصوص والإجراءات السليمة لعمل المراجعات الداخلية ليتم تكوين فريق دائم للمراجعات الداخلية في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية وقد حصل المشاركين بالدورة التدريبية علي شهادة  " المراجع الداخلي في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية"

 

 

وكان قد شارك المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الاقليمي للمجلس العالمي للمطارات في الاجتماع السنوي والجمعية العمومية والمؤتمر والمعرض المصاحب له WAGA2024 بحضورلفيف من الخبراء في مجال المطارات.
تهدف الاجتماعات التي تقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من ٢١ وحتي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ تحت رعاية شركة مطارات الرياض الي تبادل الخبرات والاراء في مجالات تطوير المطارات والمجالات التكنولوجية والبيئية واعتماد افكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.
يذكر ان مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي ممثلة عن قارة افريقيا في تلك الاجتماعات التي تعد اهم تجمع عالمي لقادة المطارات بهدف رفع القدرة التنافسية للمطارات والمساهمة في تطوير صناعة الطيران بأكملها بما يعود بالنفع علي المسافرين والمجتمعات. 
 

البيئة والسلامة والصحة المهنية البيئة القابضة للمطارات دورة تدريبية مجالي البيئة والسلامة

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