الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني

رئيس جامعة بنها يشارك
رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات الملتقى السنوي الخامس

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في ختام فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني "UCCD Annual Networking 2024"، تحت عنوان "Career Readiness: MOHESR Vision 2030″"، والذي تمَّ عقده خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومديري وفرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات.

 الإسهام في فتح مسارات مهنية للطلاب

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030  وفي إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دعم مراكز التطوير المهني بهدف توعية طلاب الجامعات بمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، والإسهام في فتح مسارات مهنية لهم عند تخرجهم.

افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة

وأكد "الجيزاوي"، أن الملتقى ضم ما يزيد عن مائتي عضو من فريق عمل المراكز الجامعية UCCD، يمثلون ستة وثلاثين  مركزًا في سبع وعشرين جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجيا مصرية، مشيرا أنه تم خلال الاحتفالية الإعلان الرسمي عن افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة، وقد ضم وفد الجامعة كلا من الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة والدكتورة سحر عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة وفريق عمل المركز.

كما حصد طلاب جامعة بنها عدد من المراكز الأولي فى مهرجان إبداع في موسمه الـ 12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونظمته وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.
ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة إلى الطلاب الفائزين فى مسابقات المهرجان المختلفة مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية. 

الملتقى السنوي ناصر الجيزاوى توعية الطلاب رئيس جامعة بنها التطوير المهنى

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