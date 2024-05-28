الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخلاف يكشف "جريمة الميراث" بعد 4 أشهر.. ربة منزل تتخلص من زوجها بمعاونة شقيقيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مركز البداري بمحافظة أسيوط، جريمة بشعة، اكتشفت بعد مرور 4 أشهر على ارتكابها؛ بإقدام ربة منزل على قتل زوجها بمعاونة شقيقيه؛ طمعًا في "الميراث". 

البداية عندما تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يُفيد تمكن ضباط مباحث مركز البدرى بالتعاون مع ضباط الأمن العام من ضبط ربة منزل وآخرين بمركز البداري لاتهامهم في قتل زوجها بمساعدة شقيقيه.

تفاصيل الواقعة

القبض على المتهمة جاء بعد وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز البداري، تفيد بتورط المذكورة في قتل زوجها، مزارع، منذ 4 أشهر، وترويج أن الوفاة بسبب صعق كهربائي، واستخراج تصريح ودفن الجثمان. 

وتبين من خلال التحريات، أن الزوجة المتهمة تآمرت مع شقيقي المتهم، والاتفاق على التخلص منه لوجود خلافات بينهم على الميراث، وباستئذان النيابة تم ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم بالاتهامات الموجهة لهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن الزوجة أقدمت على وضع أقراص منومة لزوجها بالاتفاق مع شقيقيه للتخلص منه، الذين توليا ااستكمال بخنق المجني عليه ووضع جثته في بانيو حمام المنزل وإلقاء سلك كهرباء بجواره؛ لإثبات أنه مات صعقًا بالكهرباء، ودفن المجني عليه بناءً على هذا الادعاء.

وبعد مرور 4 أشهر على الوفاة، أدت الخلافات بين زوجة المجني عليه وشقيقيه إلى افتضاح أمرهم، وتسريب بعض المعلومات لأجهزة الشرطة بمركز البداري، فتم ضبط المتهمين وفتح محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضباط مباحث مركز البدارى ضباط الأمن العام بمديرية أمن أسيوط اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط مدير إدارة البحث الجنائى

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