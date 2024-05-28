لوحة إعلانية تتسبب في تباطؤ حركة التقاطر بالخط الأول لمترو الأنفاق

تسبب سقوط لوحة إعلانية على سكة مترو الأنفاق بالخط الأول، من أعلى كوبرى أكتوبر، فى تباطئ حركة القطارات، وهو تسبب فى ظهور ازدحام ببعض المحطات.

وتعمل وزارة النقل على تطوير وسائل النقل في مصر وعلى رأسها خطوط المترو، وفى مقدمتها الخط الأول للمترو نظرا لعمله منذ سنوات دون تجديد، ويجرى الأن تصنيع 55 قطار مكيف للعمل على الخط الأول للمترو من حلوان للمرج.

ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلهم بشكل تجريبى بالخط الأول للمترو، حيث ينقل الخط حاليا حوالي 1.3 مليون راكب يوميا ومخطط ان ينقل بعد تطويره حوالي 2 مليون راكب يوميا.