الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لوحة إعلانية تتسبب في تباطؤ حركة التقاطر بالخط الأول لمترو الأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

تسبب سقوط لوحة إعلانية على سكة مترو الأنفاق بالخط الأول، من أعلى كوبرى أكتوبر، فى تباطئ حركة القطارات، وهو تسبب فى ظهور ازدحام ببعض المحطات.

وتعمل وزارة النقل على تطوير وسائل النقل في مصر وعلى رأسها خطوط المترو، وفى مقدمتها الخط الأول للمترو نظرا لعمله منذ سنوات دون تجديد، ويجرى الأن تصنيع 55 قطار مكيف للعمل على الخط الأول للمترو من حلوان للمرج.

ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلهم بشكل تجريبى بالخط الأول للمترو، حيث ينقل الخط حاليا حوالي 1.3 مليون راكب يوميا ومخطط ان ينقل بعد تطويره حوالي 2 مليون راكب يوميا.

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