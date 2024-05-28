باحثة "المصري للفكر": مصر تسعى لحل الأزمة في غزة بتحركات في مسارات عدة

قال رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية منذ اليوم الأول من الأزمة الفلسطينية، تقوم بدورها الإنساني والسياسي والدبلوماسي لحل هذه الأزمة.

وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تواصل وزراء خارجية العرب مع وزراء الدول الأوروبية والمجتمع الغربي، للتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية وفرض الرؤية المصرية المُتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات عبر المعابر الرئيسية إلى قطاع غزة.

تحركات القيادة السياسية اتجاه القضية الفلسطينية أيضا يظهر في زيارة الرئيس السيسي لبكين

وأشارت الباحثة، إلى أن تحركات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية أيضا يظهر في زيارة الرئيس السيسي لبكين، مؤكدة أنّ الدولة الصينية اثبتت سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقوف بجانب القضية للوصول إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.