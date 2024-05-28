وزير الرياضة يوجه وكيل الشباب بالمنوفية بالاطمئنان على بطلة الجودو سارة فوزى

خضعت لاعبة المنتخب الوطني للجودو سارة أحمد فوزي، ابنة محافظة المنوفية، الحاصلة على المركز الثاني في البطولة الإفريقية، لعملية جراحية في الكتف جراء إصابتها الأخيرة في البطولة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتور تامر عبدالعظيم، مدير عام الموهبة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلامة، وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بالاطمئنان على بطلة الجودو اللاعبة سارة أحمد فوزي.

وسارة أحمد فوزي بطلة الجودو، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك بعد إجراء عملية جراحية لها في مفصل الكتف، بعد تعرضها لإصابة أثناء مباريات البطولة الإفريقية المشاركه فيها اللاعبة وحصلت فيها رغم الإصابة على المركز الثاني.

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالًا لملف الرعاية الطبية المقدم من وزارة الشباب والرياضة، للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

بطلة الجودو سارة فوزي