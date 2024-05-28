الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم عدد شهداء فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلى حتى الآن بغزة والضفة؟

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

ارتفع عدد شهداء فلسطين، مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الـ235 واستمرار القصف العنيف والمستمر على أنحاء قطاع غزة، وطال القصف خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، المنطقة التي زعم الاحتلال أنها آمنة ونزح إليها مئات الآلاف، بجانب شن هجمات على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

كم وصل عدد القتلى في فلسطين؟

وارتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي إلى 36.569 شهيد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، التي لم تسلم من بطش وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما ارتفع عدد شهداء فلسطين من الأطفال إلى 15162 طفلًا في قطاع غزة، و124 طفلًا شهيدًا في الضفة الغربية المحتلة.

وحول عدد شهداء فلسطين من النساء، فقد ارتفع عدد الشهيدات منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 10018 شهيدة في قطاع غزة، بجانب المئات من المفقودات.

كما بلغ عدد شهداء فلسطين من الشيوخ وكبار السن 1049 شهيدًا، بجانب فقدان أكثر من 7000 حتى الآن.

كما خلفت الحرب المستمرة مئات الشهداء في مختلف المجالات، فقد بلغ عدد شهداء فلسطين من الكوادر الطبية 492، فيما استشهد 147 صحفيًا، و246 شهيدًا من الكوادر التعليمية، و152 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بجانب استشهاد 69 شهيدًا من الدفاع المدني.

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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي أثناء محاولتهم العودة للفالوجا غرب جباليا

عقب "مجزرة رفح".. مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة، لوكالة فرانس برس، أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.

وذكر مسئولون، أمس الإثنين، أن غارة جوية إسرائيلية تسببت في اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصًا في مخيم بمدينة رفح في قطاع غزة، ما أثار غضب زعماء دوليين الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير ذكرت أن ضربة نفذها ضد قادة حركة (حماس) في رفح تسببت في الحريق.

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علم فلسطين في مظاهرة وسط حيفا لوقف الحرب على غزة (فيديو)

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حزب الله يقصف عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة

شهداء فلسطين العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الضفة الغربية جيش الاحتلال

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