حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن بسيط في حالة الجو ولكنه ملحوظ ادلعدة ايام ثم تتعرض مصر لمنخفض جوي صحراوي قادم من ليبيا خلال هذا الأسبوع.

فبعدما اعتدلت الأجواء نسبيًا مع أيام الجمعة والسبت بالتدريج وتلطفت أجواء الليل بشكل كبير بالمقارنة بالأجواء الساخنة التي عاشتها جمهورية مصر العربية الأسبوع الماضي ستبدأ موجة حارة شديدة من جديد تؤثر على أغلب مناطق الجمهورية بسبب مرور تيارات جنوبية غربية حارة مصدرها الصحراء الغربية المصرية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تبدأ الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء للعودة مرة أخرى إلى الارتفاع بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات ما بين اواخر الثلاثينات حتى بداية الأربعين درجة على المناطق الشمالية، بينما تصل إلى اوائل الأربعين على مناطق الصعيد أما سواحل المتوسط فتكون عند منتصف الثلاثينات.

وتتسارع الرياح بشكل كبير عند محافظة مطروح ويصحبها هبات شبه عاصفية وعاصفية أحيانًا تثير معها الرمال والأتربة في حدود المحافظة وقد تعمل على إنعدام الرؤية بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة من النهار وتؤثر على المحافظات المحيطة بها حتى تصل إلى الإسكندرية وقد يرافقها تساقط للأمطار الخفيفة بشكل عشوائي ولفترات قصيرة.

وتكون أجواء الليل بشكل عام على مستوى الجمهورية حارة جدًا بسبب استمرار تدفق التيارات الجنوبية الحارة لتؤثر على محافظات الجمهورية بأجواء حارة.

حالة الطقس لمدة أسبوع

مع نهار يوم غد الأربعاء سوف تنحصر الموجة على مناطق الصعيد وتصل إلى ذروتها بمنتصف الأربعينات ففي المقابل تبدأ في الإنكسار على السواحل الشمالية الغربية لتنخفض 10 درجات دفعة واحدة وتصل إلى منتصف العشرينات أما باقي المناطق الشمالية الداخلية مثل القاهرة والدلتا فتستقر على نفس درجات يوم الخميس إلى أن يبدأ الإنكسار مرة أخرى مع ليل يوم السبت بالتدريج.

الانخفاض التدريجي وعودة الحرارة لطبيعتها وتعود الحرارة لطبيعتها عند اوائل الثلاثينات مع أيام الخميس والجمعة تدريجيًا.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وفيما يخص حالة الطقس الاربعاء 29 مايو 2024 من المتوقع أن يتم تنشيط الرياح على السواحل الشرقية أحيانا في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الخاصة بالشمال الغربي وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة مع وجود فرصة لسقوط الامطار الخفيفة بمناطق متفرقة من الساحل الغربي أيضا.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أما حالة الطقس في الأسبوع بمحافظة الاسكندرية تعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي وانخفاض في الدرجات تتراوح من 4 إلى 5 درجات على شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى شمال منطقة الصعيد، مع انتهاء الموجة الحارة بعد أن قامت بالتثير لمدة أسبوع على كافة البلاد، ويتم نشاط الرياح على كافة الأنحاء حيث إعطاء الشعور بأن حالة الطقس بدأت في التحسن.