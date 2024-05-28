الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر موعد للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.. اعرف التفاصيل

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

صرحت  رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بأنه تم إحالة عدد من الشركات  غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك وفقًا لنص المادة (٧٢ ) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦  لسنة ٢٠٢٠، مؤكدة على استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وقالت رشا عبد العال إن الشركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات صدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السابعة  والمرحلة الثامنة منها  ، ولم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة، لافتة  إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة يتم التحقق من تقديم الدعم الفني اللازم للممول وارسال رسائل تحذيرية وأيضا ارسال ايميلات بالاضافة إلى إرسال خطابات بعلم الوصول للتنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم  للنيابة، مشددة على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالتسجيل وإصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا.

سرعة التسجيل

وطالبت  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة  الإلتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على المنظومة، حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًة أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين  للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم المختلفة  بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، أو من خلال البريد الإلكتروني 
[email protected]

صرحت رشا عبد العال مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية قانون الاجراءات الضريبية الممولين الملزمين

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