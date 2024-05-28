رئيس "القابضة للمياه" يكرم المتميزين ببرامج التدريب عن بعد بشركة مياه سوهاج

سلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب نيابة عن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الثلاثاء، شهادة شكر وتقدير للسيدة مروة فريد اخصائى التدريب بشركة مياه سوهاج، بحضور نسمة ماهر عطا الله مسئول التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لمجهوداتها فى تنفيذ خطة التدريب عن العام 2023 - 2024، بنظام التدريب عن بعد On Line وللتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

تنفيذ عدة برامج تدريبية عن بعد ومنها برنامج الأصول الثابتة والمصالح الحكومية وحسابات كبار المشتركين



وأوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية عن بعد ومنها برنامج الأصول الثابتة وبرنامج المصالح الحكومية وحسابات كبار المشتركين وبرنامج التحليل المالي وبرنامج إصلاح الشبكات وتركيب الوصلات.

جدير بالذكر، أن مركز تدريب مياه سوهاج حصل على شهادتى ISO 9001:2015 وISO 21001:2018 وكذلك اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم وان المركز لديه مدربين معتمدين ويوجد قاعات متطورة ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للتدريب

يأتى التكريم فى اطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل التحول الرقمى بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات وخاصة فى مجال التدريب.