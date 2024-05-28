مصرع عامل تناول طعاما فاسدا بالبلينا جنوب سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جثمان عامل بناء، يبلغ من العمر 26 سنة كان لقى مصرعه إثر تناوله طعاما منزليا فاسدا بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، والعرض على جهة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله طعاما منزليا فاسدا، وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو إيهاب ع ر م 26 سنة عامل بناء إلى مستشفي البلينا المركزي " جثة هامدة " إدعاء تناول طعام منزلي فاسد ومقيم بمركز البلينا.

عثر على المذكور يرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال والده عادل ر م ا 50 سنة مزارع، والدته رؤيات ع ط 42 سنة ربة منزل، وزوجته أمل ص م ا 22 سنة ربة منزل ومقيمون بذات الناحية بأنه عقب عودة المتوفي المذكور من العمل تناول طعام معد بالمنزل موضوع خارج الثلاجة، مما أدى لوفاته.

ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى ذلك ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.