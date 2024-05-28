"السرب" يتفوق على كافة الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي

​​انتعاشة سينمائية كبيرة تشهدها دور العرض السينمائي في مصر منذ موسم عيد الفطر، حيث يتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري 6 أفلام لكبار النجوم.

واستحوذ فيلم السرب من بطولة النجم أحمد السقا على النصيب الأكبر من الايراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقا على كافة الأفلام المعروضة.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام تفاصيل إيرادات أفلام السينما:

إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس

السرب

تصدر فيلم السرب الإيراد اليومي لشباك التذاكر منذ عرضه بالسينمات، حيث حقق العمل إيرادات أمس الاثنين وصلت إلى 441،269 جنيها.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو

واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات فيلم شقو، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 247،390 جنيها.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" فقد جاء في المركز الثالث م٩ققا إيرادات بلغت قيمتها 276،280 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

بنقدر ظروفك

وحقق فيلم بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ايرادات وصلت الي 42،930 جنيها محتلا بذلك المركز الرابع.

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

تاني تاني

بينما حقق فيلم تاني تاني من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد ادم ايرادات بلغت 38،421 جنيها ليحتل المركز الخامس في قائمة الايراد اليومي لشباك التذاكر المصري.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

عالماشى

وتذيل القائمة فيلم عالماشى والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 16،724جنيها.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.