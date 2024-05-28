الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا تدعو لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال، خلال مؤتمر صحفي بشأن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية شريك أساسي لنا في عملية السلام ونعمل على تقديم الدعم اللازم لها.

وأضاف بيدرو سانشيز أن الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وينبغي فتح المعابر، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام قريبًا.

وتابع أن: من الضروري أن تعود فلسطين إلى مكانها في المجتمع الدولي، ونساند جهود انضمام فلسطين إلى المنظمات الأممية، ونركز الآن جهودنا على تحقيق حل الدولتين وتحويله إلى واقع على الأرض، لافتًا إلى أن مدريد لن تعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين.

قطاع غزة غزة السلطة الفلسطينية الأمن في المنطقة فلسطين المجتمع الدولي

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