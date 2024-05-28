الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكليف الغزالي حسين رئيسًا لقسم أصول اللغة بجامعة الأزهر بإيتاي البارود

د. الغزالي حسين رئيسًا
د. الغزالي حسين رئيسًا لقسم أصول اللغة بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود  رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور الغزالي محمد حامد حسين، الأستاذ المساعد بقسم أصول اللغة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، للقيام بعمل رئيس القسم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية أصول الدين 

فى سياق آخر، واصل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجولات التفقدية للاطمئنان على أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية أصول الدين بالدَّراسة، قام رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الأولى بالكلية في (مادة التصوف) يرافقه الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة التفقدية أشاد رئيس الجامعة بجميع أعمال التطوير والتجديد التي شهدتها الكلية في جميع المجالات، مثمنًا  جهود الكلية في تهيئة المناخ المناسب للعملية التعليمية وأداء الامتحانات، والمتمثلة في توفير مبردات الماء البارد في جميع لجان وطرقات الكلية والقاعات الدراسية، إضافة إلى تزويد القاعات بالإضاءة المناسبة والتهوية اللازمة من خلال أجهزة التكييف والمراوح التي وفرتها إدارة الكلية بالجهود الذاتية.

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رئيس جامعة الازهر يرد على استفسارات الطلاب 

وتفقد رئيس الجامعة ونائب شئون التعليم والطلاب مختلف لجان الامتحانات والمطبعة السرية بالكلية، واطلع على أسئلة الامتحان؛ للوقوف على مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمقرر الدراسي الذي تم شرحه، إضافة تأكد فضيلته من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، بجانب ذلك تأكد رئيس الجامعة من وجود الإشراف الطبي.

وفي ختام الجولة التفقدية حثَّ فضيلة رئيس الجامعة عمداء الكليات على تصحيح الامتحانات أولًا بأول؛ خاصة طلاب الفرق النهائية؛ حرصًا على تقدمهم للخدمة العسكرية في موعدها وعدم التخلف عن المواعيد المقررة.

اختيار الغزالى حسين رئيسا قسم أصول اللغة جامعة الأزهر

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