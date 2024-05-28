مطران سوهاج يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لرعوية الشبيبة

قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية والنائب البطريركي للكاثوليك، إنه شارك نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك،‎ في المؤتمر الدولي لرعوية الشبيبة، الذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة.

وتابع: شارك صاحب النيافة في لقاء قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مع المشاركين في المؤتمر، حيث تبادل مع قداسة البابا فرنسيس التحية، والحديث، ناقلًا لقداسته تحيات المصريين.



وتابع: كذلك عبر بابا الفاتيكان عن شكره لنيافة المطران، للمشاركة في مؤتمر الشباب وحضور فعاليات التحضيرات لليوبيل القادم لسنة ٢٠٢٥ بروما "حجاج الرجاء".



واستقبل البابا فرنسيس المشاركين في المؤتمر، ووجه لهم خطابًا توقف فيه عند يوبيل الشباب المرتقب العام المقبل، والأيام العالمية للشباب، المزمع عقدها في سيول عام ٢٠٢٧، اللذان يشكلان فرصة يقدمها الله لنا ليقول لشبيبة العالم كله: يسوع هو الأمل بالنسبة لي، لك، لنا وللجميع.

واستهل بابا الفاتيكان كلمته معبرًا عن امتنانه لجميع من ساهموا في إنجاح اليوم العالمي للشبيبة في لشبونة، لافتًا إلى أنهم بذلوا جهودًا حثيثة، لكن الأمر استأهل العناء، خصوصًا وأن الحدث جاء بعد سنتين من الجائحة ووسط التوترات الدولية، في وقت يحتاج فيه الشبان إلى جرعة من الأمل.



وأشار إلى أن لقاء ليشبونة جاء بمثابة احتفال بفرح العيش وبفرح كوننا مسيحيين، احتفال في الأمل الذي ما يزال يسكن في قلوب الشبان، لأن الله نفسه هو من يغذي الأمل، ويجعله صلبًا وراسخًا، على الرغم من كل المشاكل والصعوبات.



كذلك، توجه البابا فرنسيس إلى الشبان الحاضرين وقال لهم: إنهم مدعوون للاستعداد للقاءات الدولية المقبلة، ولمرافقة راعوية الشبيبة خلال الأزمنة العادية.



وأضاف فرنسيس أنه يفكر بيوبيل الشبيبة المرتقب العام المقبل وبالأيام العالمية للشباب في سيول بعد ثلاث سنوات، معربًا عن أمله بأن تساعد تلك الأحداث العديد من الشبان على الالتقاء بالرب، بما في ذلك من لا يترددون إلى الكنائس، وأن تحمل لهم رسالة أمل.



ولفت إلى أن فكره يتجه بنوع خاص نحو الشبان والشابات الذين فقدوا البوصلة، وطرحوا جانبًا الأحلام الكبيرة، وصاروا أسرى الحزن وسوء العيش.



وأوضح أن آسيا هى قارة شابة وحيوية، ومع ذلك فقد العديد من الشبان الأمل وانغلقوا على أنفسهم. وهذا ينسحب أيضًا على أترابهم في باقي أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن حدثَي روما وسيول هما الفرصة التي يقدمها الله لنا ليقول لشبيبة العالم كله: يسوع هو الأمل بالنسبة للجميع.