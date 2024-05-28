مجلس زيت النخيل الماليزي: شمال إفريقيا توفر فرصا كبيرة لصناعة منتجات ذات قيمة عالية

انطلقت اليوم النسخه الثانية من منتدى زيت النخيل الماليزي (MPOF) مصر 2024 بالقاهرة والذي ينظمه مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC)، بحضور وزير الزراعة والسلع الماليزي داتوك سري جوهاري عبد الغني، وبيلفيندر سرون، الرئيس التنفيذي للمجلس، ونخبة من رؤساء الهيئات والشركات العامة والخاصة في مصر وماليزيا، ويهدف المنتدى إلى تعزيز صادرات زيت النخيل الماليزي ومشتقاته في منطقة شمال إفريقيا.

وقال وزير الزراعة والسلع الماليزي داتوك سري جوهاري عبد الغني، إن منطقة شمال أفريقيا توفر فرصًا كبيرة لصناعة منتجات ذات قيمة وجودة عالية من مشتقات النخيل في قطاعات مختلفة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية.

أضاف داتوك سري جوهاري: "يمكن للاعبين الرئيسيين في صناعة زيت النخيل الماليزي، التعاون من خلال إقامة شراكات جديدة وبناء تحالفات استراتيجية، وهذه الجهود ستساعدنا على الاستفادة من أسواق جديدة لزيت النخيل الماليزي وتوسيع تواجدنا في هذه المنطقة".

وخلال حديثها عن مستجدات السوق، قالت بيلفيندر سرون، الرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC): “يتطور السوق المصري بوتيرة متسارعة حيث يعد زيت النخيل من زيوت الطعام الضرورية اقتصاديا ومتعددة الاستخدامات لكل من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، كما يتصدر زيت النخيل قائمة واردات الزيوت النباتية في مصر، وبلغت 1.08 مليون طن في عام 2023، وهو ما يمثل 58٪ من إجمالي واردات الزيوت والدهون”.

منتدى زيت النخيل الماليزي (MPOF)، هو مبادرة من مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC)، ليكون منصة تشاركية بين صناعة زيت النخيل الماليزية والعملاء الرئيسيين والمستهلكين، ويهدف المنتدى إلى تسهيل تعزيز التجارة واستكشاف سبل التعاون، وهو يستهدف أصحاب المصلحة من بلدان اخري بشمال أفريقيا، ما يعزز التفاعلات المباشرة بين موردي ومشتري زيت النخيل الماليزي ويسعى منتدى زيت النخيل الماليزىMPOF إلى دفع الابتكار، وتكوين شراكات جديدة، واستكشاف الأسواق غير المستغلة في مصر وشمال أفريقيا، وتوفير منتجات ذات قيمة أعلى من مشتقات النخيل.

شارك بالمنتدي عدد من الشركات الماليزية وممثلي كبار موردي زيت النخيل الماليزي مثل Wilmar International وشركة FGV القابضة وBursa Malaysia ومجموعة شركات PIL وشركة Alami كما سجلت MAC WORLD حضورها بالمنتدي ايضًا.