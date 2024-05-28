المالديف تطالب إسرائيل بالالتزام بحكم العدل الدولية ووقف هجومها على رفح فورا

أدانت حكومة المالديف، بأشد العبارات، صباح اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي المستمر الذي تشنه إسرائيل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، لا سيما قصف خيام النازحين في مدينة رفح، التي كان يحتمي بها مئات النازحين الفلسطينيين.

وقالت حكومة المالديف في بيان، لها اليوم، "إن مثل هذا العدوان المتعمد وأعمال الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

دعوة إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية

كما دعت حكومة المالديف إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية، الصادر في 24 مايو الجاري، بوقف هجومها على رفح فورا، بالإضافة إلى قرارات المحكمة السابقة التي تدعو إسرائيل لاتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع الموت والدمار، وأي أعمال إبادة جماعية في غزة.

وتابعت حكومة المالديف "ستظل حكومة وشعب مالديف متضامنين بقوة مع شعب فلسطين، ويكرران دعمهما الثابت لحق فلسطين المشروع في إقامة دولتهما، من خلال إنشاء دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها".

الأمم المتحدة تدين مجزرة رفح

وفي وقت سابق، أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الأحد بقصفها خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

وطالب وينسلاند، في بيان صدر، أمس الإثنين، بـ"إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه الحادثة، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل".

قال: "أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس"، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الأعمال الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت".