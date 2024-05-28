الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المالديف تطالب إسرائيل بالالتزام بحكم العدل الدولية ووقف هجومها على رفح فورا

رفح
رفح

أدانت حكومة المالديف، بأشد العبارات، صباح اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي المستمر الذي تشنه إسرائيل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، لا سيما قصف خيام النازحين في مدينة رفح، التي كان يحتمي بها مئات النازحين الفلسطينيين.

وقالت حكومة المالديف في بيان، لها اليوم، "إن مثل هذا العدوان المتعمد وأعمال الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

txt

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

دعوة إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية

كما دعت حكومة المالديف إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية، الصادر في 24 مايو الجاري، بوقف هجومها على رفح فورا، بالإضافة إلى قرارات المحكمة السابقة التي تدعو إسرائيل لاتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع الموت والدمار، وأي أعمال إبادة جماعية في غزة.

txt

كندا تدعو لوقف إطلاق النار فورًا فى غزة

وتابعت حكومة المالديف "ستظل حكومة وشعب مالديف متضامنين بقوة مع شعب فلسطين، ويكرران دعمهما الثابت لحق فلسطين المشروع في إقامة دولتهما، من خلال إنشاء دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها".

الأمم المتحدة تدين مجزرة رفح

وفي وقت سابق، أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الأحد بقصفها خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

وطالب وينسلاند، في بيان صدر، أمس الإثنين، بـ"إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه الحادثة، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل".

قال: "أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس"، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الأعمال الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت".

حكومة المالديف العدوان الإسرائيلى قطاع غزة إسرائيل رفح خيام النازحين

مواد متعلقة

كم عدد شهداء فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلى حتى الآن بغزة والضفة؟

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف مدفعى استهدف خيام النازحين بمنطقة تل السلطان

خبراء فلسطينيون: أسر جنود جدد ضربة لـ«نتنياهو» تُعزز مفاوضات الهدنة

أسرى جُدد بيد المقاومة الفلسطينية.. ماذا يعنى ميدانيًا وسياسيًا؟ (خاص)

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

جباليا أرض الصمود.. المدينة الصامدة تتحول لمصيدة جنود الاحتلال ومقبرة للغزاة

رسميًا.. إسبانيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء المقبل

الأول منذ 4 أشهر.. سقوط جرحى فى استهداف حماس لتل أبيب

الأكثر قراءة

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

عاجل| القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية