الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في الحياة، وتحقيق السلام بالمنطقة.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي بشأن الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة، والاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياه ضمن الأمن بالشرق الأوسط، فهو حق مشروع للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن: الموقف الإسباني المتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يتسق مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، ونلتزم مسئوليتنا في البحث عن السلام لكل الدول اتساقًا مع نصوص الدستور الإسباني.

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