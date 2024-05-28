الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مقاولي التشييد والبناء": زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية يخفف العبء على الموازنة

المهندس شمس الدين
المهندس شمس الدين

أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن اتحاد مقاولي التشييد يسعى جاهدا لرفع كفاءة الكوادر الخاصه بقطاع  المقاولات المصرية لتمكينها من توسيع نسب المشاركة فى المشاريع التنموية الحكومية التى تعتمد على نظام المشاركه مع القطاع الخاص  P.P.P، كذلك أيضا المشاركة فى العطاءات الدولية داخل مصر وخارجها والتى تمول من البنوك التنموية الدولية.

رئيس اتحاد المقاولين: مشروع رأس الحكمة يمنح شركات المقاولات قبلة الحياة

نسبةمشاركةالقطاع الخاص بالمشروعات التنموية يخفف العبء على الموازنة 

 

ونوه “شمس الدين”، فى تصريح خاص لـ" الدستور" إلى أن الدولة تسعي حاليا لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنمويه لتخفيف العبء على الموازنه وتحقيق خطط الدولة فى التنمية وخلق فرص عمل كما تفعل كثير من الدول المتقدمة. 

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى أن نسبة كبيرة من التمويلات العالمية يتم توجيهها لتنمية القارة الإفريقية لكن نسبة مشاركة الشركات المصرية فى هذه المشاريع لا تتعدى 2% حسب أخر إحصائيه للبنك الدولى على الرغم من الكفاءة الفنية والمالية وسابقة الأعمال التى إكتسبتها تلك الشركات من تنفيذ المشاريع التنمويه فى مصر ويرجع السبب على عدم القدره على تلبيه المتطلبات والشروط التى يتم وضعها من قبل الجهات المموله للمشاريع. 

 

ويري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن أكبر نجاح حققته الورشه التي نظمتها وزارة المالية  هو شرح أليه التقديم للعطاءات الدولية وكيفية إستيفاء المتطلبات لضمان إجتياز الشركات المصرية مرحلة إعداد العطاءات الدولية، فقد حضر ممثلى الجهات المموله مثل البنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية والبنك الأسيوى والبنك الإفريقى للتنميه وتم شرح أليه التقديم للعطاءات التى يتم طرحها من خلالهم وكيفيه إعدادها وشرح الأخطاء التى تقع فيها الشركات أثناء إعدادها العروض الخاصه بها وكيفيه تفاديها لضمان إجتياز هذه الشركات مرحله إعداد العروض الفنية.

 

المشاريع الحكومية P P P العطاءات الدولية خارج داخل مصر

مواد متعلقة

"المقاولين" تبرز أهمية التسعير العادل للجنيه على قطاع العقارات والمقاولات

ميكنة "المنظومة" للتسهيل على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات في تسجيل البيانات

رئيس اتحاد المقاولين: مشروع رأس الحكمة يمنح شركات المقاولات قبلة الحياة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية