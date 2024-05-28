الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 كليات بجامعة قناة السويس تستعد للحصول على شهادة الأيزو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق مواصفة الأيزو 21001- 2018 على إدارة الجامعة وكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية، وتشمل هذه المرحلة تدريب القيادات الأكاديمية والإدارية للجامعة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في إدارة الجامعة والكليات الخمس المعنية.

وفي سياق متصل، عقد مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس ورشة العمل تحت إشراف الدكتور حمدي كمال عطاالله مدير مركز ضمان الجودة، وشهد ورشة العمل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبدأت فعاليات التدريب بقاعة الاجتماعات بمبنى رئاسة الجامعة، حاضر به الدكتور عبده سعد الدين مصطفی مدير الشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم، وهي الشركة التي تقوم بتأهيل الجامعة للحصول على الاعتماد.

التعريف بمواصفة الأيزو 21001- 2018

وتناولت الورشة التعريف بالمواصفة 21001 وشرح نتائج تحليل الفجوة في كل كلية، مع توضيح مراحل العمل التالية في المواصفة.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن تطبيق نظام  21001- 2018 يُقلل العمليات التي تسبب هدر أو فقد للموارد مع تحسين صورة المؤسسات التعليمية وزيادة مصداقيتها، فضلًا عن التركيز على احتياجات ومتطلبات الدارسين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن تطبيق مواصفة  21001- 2018، مفيد لجميع أنواع مقدمي خدمات التعليم وخاصة مراحل التعليم العالي بالإضافة إلى التدريب المهني وخدمات التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى إدارات التدريب والتعليم التابعة للمؤسسات والشركات الكبرى.

 الاعتماد على أفضل ممارسات التعليم المتبعة دوليًا 

ومن جانبه - قدم الدكتور حمدي عطا الله عرض لمميزات نظام إدارة المؤسسات التعليمية الأيزو 21001- 2018، حيث يعتمد على أفضل ممارسات التعليم المتبعة دوليًا إلى جانب تحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم،
مع زيادة رضا الدارسين والعملاء عن طريق ترسيخ مبادئ الشفافية فى تقديم خدمات التعليم، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية.

شارك بورشة العمل الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض والدكتورة شيرين البنا وكيل الكلية للدراسات العليا بكلية العلوم والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتورة ثناء النحلة مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب البيطري والدكتور إيهاب ربيع مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة والدكتور محمد علي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم والدكتورة سامية حسيني جاب الله مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض والدكتورة ماهيتاب محمد عبد الرحمن منسق الأيزو بكلية التمريض.

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