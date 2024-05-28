حائزة على "نوبل للسلام" تصف رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي بـ"أكبر الطغاة"

قالت ماريا ريسا، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2021، لدفاعها عن حرية الإعلام، إن "إخوان التكنولوجيا" مثل مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، هم "أكبر الطغاة".

قضت الصحفية الأمريكية الفلبينية عدة سنوات في محاربة التهم الموجهة خلال إدارة رئيس الفلبين آنذاك رودريجو دوتيرتي، لكنها قالت إن دوتيرتي "ديكتاتور أصغر بكثير مقارنة بمارك زوكربيرج، والآن اسمحوا لي أن أضع إيلون ماسك".

وفي حديثها في مهرجان هاي الأدبي في بوويز، قالت ريسا: إن زوكربيرج وماسك "أثبتا أننا جميعًا، بغض النظر عن الثقافة أو اللغة أو الجغرافيا، لدينا قواسم مشتركة أكثر بكثير من الاختلافات بيننا لأنه يتم التلاعب بنا جميعًا بنفس الطريقة".

وأضافت: أن منصات التواصل الاجتماعي لديها القدرة على "تغيير الطريقة التي نشعر بها"، وهذا بدوره "يغير الطريقة التي نرى بها العالم ويغير الطريقة التي نتصرف بها"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، مساء الإثنين.

وتابعت ريسا: إن "المحادثات حول سياسات الهوية عبر الإنترنت تسببت في حالات مماثلة من الاستقطاب في جميع أنحاء العالم"، مضيفة: "هذه المناقشات تشجع أنواع الأسئلة التي نعتقد أنها تمثل إرادتنا الحرة - لكنها ليست كذلك".

واستطردت: "في الفلبين، كان الوضع بين الأغنياء والفقراء. وفي الولايات المتحدة، كان العرق. لقد تعرضت حركة حياة السود..لقصف من كلا الجانبين بالدعاية الروسية. ولم يكن الهدف جعل الناس يصدقون شيئًا واحدًا. بل كان الهدف هو فتح هذا المجال على مصراعيه لخلق الفوضى".

وقالت:إن الطريقة التي "تثير بها شركات التكنولوجيا الاستقطاب والخوف والغضب والكراهية" تغيرنا "على المستوى الشخصي والمجتمعي".

طريقتان لتقليل سيطرة شركات التكنولوجيا

واقترحت “ريسا” طريقتين لتقليل سيطرة شركات التكنولوجيا، أولًا: يجب على الولايات المتحدة التخلص من المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، "وهو ما يمنح هذه الشركات الإفلات من العقاب". حيث يحمي هذا القسم شركات الإنترنت من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى الذي ينشره مستخدموها.

"والأمر الآخر، إذا كان لديك أطفال، فلا تسمح لهم بالدخول إلى [وسائل التواصل الاجتماعي] حتى يكبروا بما يكفي، لأن ذلك يسبب الإدمان إلى حد ما".

في حين أنها تعتقد أن محاولات حظر تطبيق TikTok المملوك للصين في الولايات المتحدة وإيطاليا "عظيمة"، إلا أنه ليس TikTok فقط الذي يجب أن نقلق بشأنه، لكن جميع وسائل التواصل الاجتماعي - والإنترنت ككل.

وقالت: "مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت جودة المعلومات التي تحصل عليها أكثر سوءًا بالفعل"، مستشهدة بدراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام أظهرت أن قدرًا "صادمًا" من الويب يتم إنشاؤه بواسطة ذكاء اصطناعي رديء الجودة.

وحثت الجمهور في هاي على السير في العالم الحقيقي والتنظيم مع عائلاتهم وأصدقائهم، لأن العمليات المعلوماتية تستهدفكم. وعندما تصبح ذراعًا للبث، تصبح جزءًا من فريق اختبار المعلومات.