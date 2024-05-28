الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة مئوية الإسماعيلى.. عرض "الدراويش" على شاشة "الوثائقية" غدًا

فيلم الدراويش
فيلم الدراويش

تعرض قناة الوثائقية، في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الأربعاء، فيلم "الدراويش"، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء النادي الإسماعيلي. 

طرح برومو الدراويش

وطرحت "الوثائقية" البرومو الدعائي للفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصحوبًا بتعليق: بمناسبة مئوية أول بطل مصري لإفريقيا.. انتظروا العرض الأول لفيلم "الدراويش"، يوم الأربعاء، الساعة 10 مساءً، بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية.

يكشف فيلم "الدراويش" عن مشوار نادي الإسماعيلي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي نجح من خلالها الدراويش في الفوز بأول الألقاب القارية للكرة المصرية والعربية على مدار التاريخ.

وحثت القناة الوثائقية الجمهور المصري على المشاركة في الاحتفال بمئوية نادي الإسماعيلي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت معلقة: هل ترغب في مشاركة الوثائقية الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي الإسماعيلي؟ ضع في التعليقات إحدى صورك التي تحمل ذكريات لك مع نادي الإسماعيلي (مع ذكر تاريخ الصورة وبياناتها)؛ لنعرضها في احتفالنا بمرور قرن من الزمان على تأسيس قلعة الدراويش.
ويُوثق الفيلم تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إراداتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك. يرصد الفيلم كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مائة عام، كاشفًا عن أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وتأسس نادي الإسماعيلي عام 1924 تحت مسمى نادي النهضة الرياضي، ثم في عام 1929 تغير اسمه وعرف باسم نادي الإسماعيلي الرياضي، نسبًا لاسم المحافظة التي يوجد بها وهي محافظة الإسماعيلية.

وشارك الإسماعيلي في أول بطولة نظمت للدوري المصري الممتاز عام 1948

وعرضت القناة الوثائقية، خلال شهر مايو المقبل، مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة على مدار الأشهر الماضية في تقديم وجبة دسمة للجمهور من الأفلام الجديدة ذات الطابع المختلف.

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