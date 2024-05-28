الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير السياسات الدولية: حضور وفود من الكونجرس يؤكد اتجاه أمريكا نحو بلورة رؤية السيسي خلال الأزمة الطاحنة

أشرف سنجر،
أشرف سنجر،

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية في قطاع أخبار المتحدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس، برئاسة جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، وذلك في إطار الشراكة بين البلدين وبحث سبل السلام في المنطقة.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حضور وفود من الكونجرس الأمريكي بشكل متكرر إلى الرئيس السيسي، يؤكد اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية نحو بلورة رؤية السيسي خلال الأزمة الطاحنة التي تشهدها المنطقة، والتي غيرت جدول حياة الولايات المتحدة وحياة كثير من الدول.

اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية نحو بلورة رؤية السيسي خلال الأزمة الطاحنة

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن اللقاء ثمن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية وناقش ماذا تطمح مصر في أن تقدم من سلام واستقرار للمنطقة وإعطاء الفلسطينيين حقهم؟.

خبير السياسات الدولية لقضية الفلسطينية مصر وفد الكونجرس

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