1184 منزلًا ومنشأة.. إسرائيل تعلن خسائرها منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله اللبنانى

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن خسائر تل أبيب من منشآت ومؤسسات و"كيبوتس" منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.

930 منزلًا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل

وقالت الوزارة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن 930 منزلًا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله، بجانب 130 منزلًا من أصل 155 في كيبوتس المنارة تعرضت للدمار إثر قصف صاروخي من جنوب لبنان.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أيضًا أن 124 منزلًا في مدينة كريات شمونة تعرضت لأضرار منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.