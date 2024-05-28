الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آمن على البيئة ويوفر استهلاك الوقود.. تفاصيل مشروع "خليج السويس" لإنتاج الكهرباء من الرياح

محطة طاقة الرياح
محطة طاقة الرياح

يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر اليوم الثلاثاء، حدثًا مهمًا باحتفال افتتاح محطة طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميجاوات. 

ويقام هذا الافتتاح تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، بما في ذلك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا، وكريستين بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، وإريك شوفالييه، سفير فرنسا، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروع ريادى يضخ طاقة نظيفة 

ومحطة طاقة الرياح بخليج السويس إنجازًا مهمًا يضاف إلى مسيرة مصر نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، وتتكون المحطة من 70 توربينة رياح، بقدرة 3.6 ميجاوات لكل توربينة، مع محطة محولات جهد 220/33/33 كيلو فولت. وتهدف المحطة إلى توليد 1200 جيجاوات ساعة سنويًا، ما يسهم في توفير 203 ألف طن مكافئ من البترول سنويًا، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 469 ألف طن سنويًا.

التعاون الدولى

يمول مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس من خلال شركاء أوروبيين للتنمية، بما في ذلك بنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، ويبرز هذا التمويل التعاون الدولي المثمر بين مصر وأوروبا في مجال الطاقة المتجددة، ويعكس التزام الجميع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خطوة نحو مستقبل الطاقة المتجددة

يجسد افتتاح محطة طاقة الرياح بخليج السويس التزام مصر الراسخ بتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وتهدف مصر إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

الكهرباء الطاقة المتجددة خليج السويس مصطفى مدبولى

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