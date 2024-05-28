الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيات فنية جديدة لمزارعي الموالح بالمحافظات

موالح
موالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: اهم العمليات 
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالتوصيات المدونة بالجدول
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونظافة نهاية الخطوط وضبط الخراطيم أسفل الاشجار
- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
ثانيا: التسميد
الأشجار التي تروى بالغمر 
ا-  تسميد اشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

ب- الرش الورقي
رش العناصر الصغرى (حديد،زنك،منجنيز) فى صورة مخلبية
ثالثا: برنامج الري
اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5  56  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6  64  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8  72  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   90 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة
1-إذا استمر ظهور حشرة المن يمكن مكافحتها باستخدام موسبيلان بمعدل 25 جرام / 100 لتر ماء
-الاستمرار فى مكافحة الاكاروسات باستخدام أحد المركبات التالية نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس سوبر بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء 
3-استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء 
-يجب مكافحة فراشة ازهار الموالح استخدم نو مولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء

الزراعة تصدر بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح بالمحافظات

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